¿Hackearon tu correo electrónico?: Conoce qué hacer y por qué es más grave de lo que parece

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hackeo de mail hoy no significa solamente perder el acceso a "los correos", sino que toda la vida digital: WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix, Spotify, Mercado Pago, homebanking y muchas otras plataformas y servicios que tienen el correo como llave en ingreso, pueden estar en riesgo.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte un paso a paso sobre qué se debe hacer si un mail fue hackeado, para reducir sensiblemente el impacto del incidente. A su vez, analiza cómo pudo haber sido hackeado, qué señales dan indicios del hackeo y qué medidas se pueden tomar para protegerse.

¿Qué hacer si hackearon tu correo?

Te indicamos qué se debe hacer para mitigar el daño y recuperar el control total de una cuenta de correo hackeada:

Recuperar el acceso: El primer paso clave es intentar ingresar a la cuenta hackeada, sea desde el sitio o la aplicación oficial.

El primer paso clave es intentar ingresar a la cuenta hackeada, sea desde el sitio o la aplicación oficial. Activar el doble factor de autenticación: Una vez que se haya recuperado el acceso al mail, activar la autenticación es dos pasos (también conocida como 2FA).

Una vez que se haya recuperado el acceso al mail, activar la autenticación es dos pasos (también conocida como 2FA). Identificar si hubo actividad maliciosa: Con la cuenta de correo en su poder, muchos ciberatacantes la utilizan de inmediato para lanzar estafas y encontrar nuevas víctimas.

Con la cuenta de correo en su poder, muchos ciberatacantes la utilizan de inmediato para lanzar estafas y encontrar nuevas víctimas. Analizar los dispositivos: El hackeo de un mail pudo deberse a diversos motivos: el robo de credenciales, un ataque de phishing, o bien la infección por malware.

Hackeo de correo electrónico

Señales de haber sufrido una vulneración

En cuanto a las señalas de hackeo, si bien hay algunas señales que son muy obvias, hay otras que no. Por eso, desde ESET repasan las 5 principales alarmas que indican que un mail fue vulnerado:

No puedes ingresar con tu contraseña habitual Recibes alertas de inicio de sesión Contactos reciben mensajes que no enviaste Cambios en los datos de tu cuenta Actividad extraña en plataformas vinculadas

Protección de correo electrónico

¿Cómo prevenir que tu correo sea hackeado?

Para prevenir el hackeo, hay acciones concretas que se pueden implementar para reforzar la seguridad:

Utilizar contraseñas robustas y únicas

Activar el doble factor de autenticación

Prestar atención antes de descargar un archivo o hacer clic en un correo inesperado

Revisar accesos y dispositivos conectados regularmente

Eliminar aquellas apps o servicios que tengan acceso a las cuentas y no reconozcas

y no reconozcas Mantener todos los dispositivos actualizados

Verificar que el mail y teléfono de recuperación sean correctos

Evitar redes Wi-Fi públicas para accesos sensibles

En este contexto, tener una capa adicional de protección que actúe en tiempo real es clave, para analizar enlaces, detectar comportamientos sospechosos y bloquear cualquier intento de fraude antes de que lleguen a tu bandeja de entrada.