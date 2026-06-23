¿Hackearon tu correo electrónico?: Conoce qué hacer y por qué es más grave de lo que parece

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/06/2026
Un hackeo de mail hoy no significa solamente perder el acceso a "los correos", sino que toda la vida digital: WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix, Spotify, Mercado Pago, homebanking y muchas otras plataformas y servicios que tienen el correo como llave en ingreso, pueden estar en riesgo.
ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte un paso a paso sobre qué se debe hacer si un mail fue hackeado, para reducir sensiblemente el impacto del incidente. A su vez, analiza cómo pudo haber sido hackeado, qué señales dan indicios del hackeo y qué medidas se pueden tomar para protegerse.
¿Qué hacer si hackearon tu correo?
Te indicamos qué se debe hacer para mitigar el daño y recuperar el control total de una cuenta de correo hackeada:
- Recuperar el acceso: El primer paso clave es intentar ingresar a la cuenta hackeada, sea desde el sitio o la aplicación oficial.
- Activar el doble factor de autenticación: Una vez que se haya recuperado el acceso al mail, activar la autenticación es dos pasos (también conocida como 2FA).
- Identificar si hubo actividad maliciosa: Con la cuenta de correo en su poder, muchos ciberatacantes la utilizan de inmediato para lanzar estafas y encontrar nuevas víctimas.
- Analizar los dispositivos: El hackeo de un mail pudo deberse a diversos motivos: el robo de credenciales, un ataque de phishing, o bien la infección por malware.
Señales de haber sufrido una vulneración
En cuanto a las señalas de hackeo, si bien hay algunas señales que son muy obvias, hay otras que no. Por eso, desde ESET repasan las 5 principales alarmas que indican que un mail fue vulnerado:
- No puedes ingresar con tu contraseña habitual
- Recibes alertas de inicio de sesión
- Contactos reciben mensajes que no enviaste
- Cambios en los datos de tu cuenta
- Actividad extraña en plataformas vinculadas
¿Cómo prevenir que tu correo sea hackeado?
Para prevenir el hackeo, hay acciones concretas que se pueden implementar para reforzar la seguridad:
- Utilizar contraseñas robustas y únicas
- Activar el doble factor de autenticación
- Prestar atención antes de descargar un archivo o hacer clic en un correo inesperado
- Revisar accesos y dispositivos conectados regularmente
- Eliminar aquellas apps o servicios que tengan acceso a las cuentas y no reconozcas
- Mantener todos los dispositivos actualizados
- Verificar que el mail y teléfono de recuperación sean correctos
- Evitar redes Wi-Fi públicas para accesos sensibles
En este contexto, tener una capa adicional de protección que actúe en tiempo real es clave, para analizar enlaces, detectar comportamientos sospechosos y bloquear cualquier intento de fraude antes de que lleguen a tu bandeja de entrada.