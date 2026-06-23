Partidos de hoy, martes 23 de junio del 2026: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN VIVO

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este martes 23 de junio sigue la acción la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. La Portugal de Cristiano Ronaldo arranca la jornada de esta Copa del Mundo en el Estadio de Houston. Por su parte, Inglaterra buscará asegurar su boleto a la segunda fase midiéndose contra Ghana. Finalmente, Colombia cierra la fecha con la clara oportunidad de meterse en la siguiente ronda contra RD Congo.

Va por su revancha

La interna en Portugal ha sido un verdadero problema en los últimos días luego del decepcionante empate en el debut. Las declaraciones y conductas de jugadores jóvenes contra la titularidad de Cristiano Ronaldo ha generado una gran polémica que los futbolistas han intentado despejar a través de diferentes publicaciones.

Portugal va en busca de su primera victoria en el Mundial 2026.

Pese a ello, los dirigidos por Roberto Martínez deben dejar de lado todas las diferencias para poder sumar sus primeros tres puntos para no complicarse de cara a los dieciseisavos. Según informaciones desde Norteamérica, los lusos van con todo su poderío con estrellas como Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, João Neves y Rafael Leão, quienes acompañarán al 'Comandante' en busca de su primer triunfo.

A sellar su clasificación

Luego de su buena actuación ante Croacia, la Inglaterra de Thomas Tuchel y Harry Kane irá por su segundo triunfo y por lo tanto asegurar su clasificación ante la siempre complicada Ghana. De acuerdo a los reportes de los medios ingleses, no habrá mayores cambios en el cuadro titula por lo que el atacante de Bayern Múnich estará al lado de Madueke nuevamente.

Otro que no quiere sobresaltos es Colombia que sufrió un poco más de la gente para vencer a Uzbekistán. Los cafeteros quieren repetir la actuación del segundo tiempo en el debut para sumar nuevamente tres puntos en esta fase de grupos donde ahora enfrentará a una de las sorpresas del certamen como lo es la República Democrática del Congo.

Inglaterra quiere seguir con la racha ganadora.

Finalmente, Panamá y Croacia se ven las caras en un duelo de necesitados. Ambos perdieron en el debut y ahora necesitan sumar a como de lugar para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Copa del Mundo 2026

Portugal vs. Uzbekistán | 12:00 a. m. | DGO, DSports, Paramount+

Inglaterra vs. Ghana | 3:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+

Panamá vs. Croacia | 6:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Colombia vs. RD Congo | 9:00 p.m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

De esta manera, el Mundial 2026 continúa por lo que te traemos la guía completa de horarios y canales para ver los partidos de hoy.