Francia vence 3-0 a Irak: Mbappé igualó con doblete a Klose y se acerca a Messi en la tabla histórica

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 sumó una jornada inolvidable en Filadelfia. Francia derrotó 3-0 a Irak en un encuentro que combinó fútbol y drama: primero el espectáculo de Kylian Mbappé, que firmó un doblete y alcanzó la marca histórica de Miroslav Klose, y luego la suspensión inédita por tormenta eléctrica que obligó a evacuar a miles de hinchas en el entretiempo.

El primer tiempo: Mbappé abre el camino

Francia salió decidido a imponer condiciones desde el inicio. Apenas a los 14 minutos, Mbappé aprovechó un error en salida del arquero Ahmed Basil: presionó la defensa, interceptó un pase corto y definió con frialdad al primer palo desde fuera del área.

El gol tempranero dio tranquilidad a los de Didier Deschamps, que dominaron la posesión y generaron varias ocasiones más, aunque sin ampliar la ventaja antes del descanso. Irak, ordenado en defensa, intentó sorprender con contragolpes, pero nunca logró inquietar seriamente a Mike Maignan.

NO BUENO... ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. IRAK!! ¡INATAJABLE!



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Tormenta suspende el encuentro

Cuando el partido llegaba al entretiempo con Francia arriba 1-0, una tormenta eléctrica obligó a detener el juego. La FIFA activó el protocolo de seguridad y ordenó evacuar a los espectadores de las zonas abiertas.

Si bien se calculaba que el encuentro se suspendiera un máximo de 45 minutos, dicho tiempo se terminó extendiendo a casi dos horas, convirtiéndose en el primero en la historia de los Mundiales en ser interrumpido por este motivo. La pausa transformó el partido en un maratón de concentración y paciencia para jugadores y aficionados.

🚨⛈️🇫🇷🇮🇶 FRANCIA 🆚 IRAK está SUSPENDIDO MOMENTÁNEAMENTE por TORMENTAS ELÉCTRICAS. pic.twitter.com/CRAHZQCpWo — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) June 22, 2026

Francia sentencia tras la reanudación

Al volver al campo, Francia no perdió intensidad pese al largo descanso. Apenas a los 47 minutos, Mbappé volvió a aparecer: recibió un pase filtrado de Griezmann, controló con clase y definió cruzado para el 2-0. Ese tanto lo llevó a 16 goles en Copas del Mundo, igualando a Miroslav Klose y quedando a solo dos de Lionel Messi, líder histórico con 18.

¡¡¡NO TE PODÉS EQUIVOCAR AHÍ CONTRA FRANCIA!!! Blooper defensivo de Irak, asistencia de Dembélé y gol de Mbappé para su doblete y el 2-0.



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El tercer gol llegó a los 66 minutos, obra de Ousmane Dembélé tras otro error en la salida de Irak que culminó una jugada colectiva con un disparo cruzado. Con el 3-0, Francia cerró el partido y aseguró su segunda victoria en el grupo.

Irak resistió con esfuerzo, pero sus limitaciones ofensivas lo dejaron sin opciones. Basil, pese a sus errores, tuvo intervenciones que evitaron una goleada mayor. Con esta derrota, Irak queda último en el Grupo I, sin puntos y con -7 de diferencia de goles. Francia, en cambio, suma seis unidades y se acerca a la clasificación a los dieciseisavos de final.

¡¡¡OTRA VEZ UN ERROR EN LA SALIDA Y FRANCIA NO PERDONA!!! Irak se equivocó, Les Bleus presionaron y el Mosquito Dembélé picó para marcar el 3-0.



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El Francia-Irak será recordado tanto por la suspensión inédita como por el récord de Mbappé. El delantero francés confirmó su condición de estrella mundial y se metió de lleno en la carrera histórica por superar a Messi.

Francia reafirma su poderío y su capacidad de adaptación en circunstancias extremas, mientras Irak se despide prácticamente de sus opciones en el torneo. En Filadelfia, la tormenta pasó, pero el brillo de Mbappé quedó grabado en la historia del Mundial.