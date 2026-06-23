Cristiano Ronaldo hace historia: Portugués se convirtió en el primer jugador en anotar en seis mundiales

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo no quiso quedarse atrás en este Mundial 2026 y este martes 23 de junio apareció para convertir un doblete en la victoria parcial de Portugal ante Uzbekistán. Con ello, el astro portugués entró a la historia al convertirse en el primer jugador en anotar en seis copas del mundo distintas.

Doblete para empezar

Con los dos tantos marcados por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, los hinchas del fútbol de todo el planeta esperaban por una gran actuación del jugador del Al-Nassr que no había mostrado su mejor nivel en el opaco empate de su selección ante la sorpresiva RD Congo.

Sin embargo, esta vez y con la necesidad de una victoria para acomodarse en el grupo, Portugal salió con todo en busca de abrir el marcador ante una Uzbekistán que salió a aguantar el cero en su arco. Sin embargo, esta resistencia duró tan solo unos minutos ya que a los seis apareció Cristiano Ronaldo para inflar las redes del arco rival.

¡¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!! ¡¡EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN SEIS MUNDIALES DISTINTOS!!



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Joao Cancelo aplicó la velocidad por la banda derecha para dejar atrás a dos rivales y llegar hasta línea de fondo. El lateral levantó la cabeza ubicando rápidamente al 'Comandante' quien retrocedió unos para recibir el servicio y sacar un fuerte remate de recha que abrió el marcador para los lusos.

El exjugador del Real Madrid salió a toda velocidad hacia el banco de los suplentes para celebrar junto a todos sus compañeros y el comando técnico. Luego de recibir el saludo de cada uno de los futbolistas, la estrella mundial realizó su tradicional festejo con los miles de hinchas que acudieron al estadio de Houston.

Más récord batidos

Es importante supera a Eusebio

iguala a Teófilo Cubillas

y alcanzó los 975 goles en su carrera

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