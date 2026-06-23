Volcadura de autobús deja al menos dos muertos y más de 20 heridos: Investigan causas del accidente

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente en carretera. Al menos dos muertos y más de 20 heridos es el saldo preliminar que deja la volcadura de un autobús en una carretera. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

Tragedia tras volcadura de autobús: Reporte de víctimas

De acuerdo a los primeros reportes, una tragedia se registró sobre la carretera federal 45, antes del acceso a Hacienda Nueva, en el municipio de Morelos donde un autobús de transporte turístico habría perdido el control y terminó volcado a un lado de la vía.

La Secretaría de Seguridad Pública, precisó que, tras el incidente, el conductor del vehículo se dio a la fuga, mientras que los pasajeros, quienes provenían de Río grande y Juan Aldama con destino a Chiapas, se vieron gravemente afectados. Según las autoridades, lamentablemente, el accidente dejó al menos 30 personas heridas.

"Veníamos de Chiapas, es que de aquí siempre cada año hacemos una peregrinación a la villa y a la Virgen de Guadalupe, cada año, entonces era una peregrinación, pero siempre aprovechamos pues, para irnos de viaje más para arriba. El año pasado fuimos a Veracruz y pues todo muy tranquilo", explicó una pasajera anónima a la prensa mexicana.

Investigan causas del accidente que dejó dos muertos

Los afectados por la volcadura del autobús en Morelos fueron llevados a diversos hospitales cercanos a la zona de la emergencia, que fue atendida por corporaciones de Cruz Roja, REMEZA, y las unidades de Protección Civil municipales de Calera, Morelos, Río Grande, Zacatecas y estatal.

También se reveló que el accidente de tránsito dejó dos muertos, el último lunes 22 de junio. De igual forma, se reportó que personal de la Guardia Nacional, corporaciones de seguridad y elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado se apersonaron al lugar para comenzar con las diligencias respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas de la tragedia.

🚨🚌 TRÁGICA VOLCADURA DE AUTOBÚS DEJA DOS PERSONAS FALLECIDAS Y VARIOS HERIDOS



La madrugada de este lunes, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron un severo accidente registrado sobre la carretera federal 45, donde un autobús de pasajeros con... pic.twitter.com/rlWjS6V1gU — Zacatecas al Minuto ⌚ (@zacalminuto_mx) June 22, 2026

Otro accidente en autopista internacional

El accidente en una carretera de México se da a solo tres días de la emergencia registrada en la India donde un autobús privado con pasajeros a bordo, entre ellos estudiantes universitarios, chocó contra un muro de contención de paso elevado y terminó volcado en la autopista Salem-Kochi.

El siniestro vial dejó al menos 24 personas lesionadas por el impacto del vehículo. La policía de Neelambur presentó una denuncia contra el chofer del bus, Sugumar, y el cobrador A. Meganatha, por diferentes infracciones al Código Penal Indio y a la Ley de Vehículos de Motor. El conductor terminó siendo arrestado.

Así, una vez más, una carretera se convierte en escenario de una tragedia. El 22 de junio se reportó un grave accidente donde un autobús terminó volcado en Zacatecas, dejando al menos dos muertos y más de 20 heridos.