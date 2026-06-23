Pamela Franco descarta casarse con Christian Cueva y da impensada respuesta: "No me conviene..."

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco abrió su corazón y se refirió sobre su actual relación con Christian Cueva. Al respecto, llamó mucho la atención con una contundente respuesta sobre la posibilidad de casarse con Christian Cueva porque lo ha descartado y explicó las razones.

Pamela Franco no piensa casarse con Christian Cueva

La cantante de cumbia fue la reciente invitada del Reventonazo de la Chola en el que contó mayores detalles de su tórrido romance con el flamante futbolista de Sport Boys. Entre las consultas que le realizó la Chola Chabuca resaltó aquella relacionada al matrimonio.

Al respecto, la intérprete de 'Dile la verdad' se mostró totalmente sincera al revelar que actualmente ello no se encuentra entre sus prioridades dejando atrás que dicha posibilidad se pueda concretar debido a que no le conviene porque ahora todo lo tiene a su nombre.

"(¿Han hablado de la posibilidad de casarse?) Sí hemos hablado, pero después me quedé pensando y dije no me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre", manifestó entre risas.

Pese a ello, admitió que ese tema no ha estado presente en diversas conversaciones con el siempre irreverente 'Aladino', pero aclaró que no pasó de ser una idea a algo formal. Además, señaló que evaluando su situación personal llegar al altar junto a el ex jugador de la selección peruana no sería una buena decisión.

"No es un tema que lo tocamos de manera seria dada la situación que todo el mundo sabe sería loco pensar en sueños la verdad. A mí me gusta hablar de realidades, algo que se pueda concretar", señaló la cumbiambera.

¿Piensa en tener un hijo o hija con Christian Cueva?

Tras su respuesta, Ermesto Pimentel le consultó que si bien no desea aún sellar su amor para siempre con el autocatalogado '10' del pueblo, debido a que se quieren mucho capaz cabe la posibilidad de traer al mundo "una Pamelita o un Cuevita" sí podría ser una realidad.

"Eso sí es un tema que hemos hablado, por eso es que estamos trabajando un montón porque traer un hijo al mundo implica compromiso y preparación", afirmó la cantante oriunda de Chimbote.

En conclusión, Pamela Franco descartó que una boda esté en sus planes, al menos por el momento, debido a que considera que no le conviene porque ahora todo lo tiene a su nombre. Aunque aclaró que sí ha sido un tema que ha abordado con el futbolista en diversas conversaciones.