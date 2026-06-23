RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Se sinceró

Pamela Franco descarta casarse con Christian Cueva y da impensada respuesta: "No me conviene..."

Pamela Franco habló acerca de su relación con Christian Cueva y descartó casarse con Chritstian Cueva mostrando cierta desilusión de su parte explicando las razones de su respuesta.

Pamela Franco descarta casarse con Christian Cueva
Pamela Franco descarta casarse con Christian Cueva (Foto: Composición Exitosa)

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Pamela Franco abrió su corazón y se refirió sobre su actual relación con Christian Cueva. Al respecto, llamó mucho la atención con una contundente respuesta sobre la posibilidad de casarse con Christian Cueva porque lo ha descartado y explicó las razones.

Pamela Franco no piensa casarse con Christian Cueva

La cantante de cumbia fue la reciente invitada del Reventonazo de la Chola en el que contó mayores detalles de su tórrido romance con el flamante futbolista de Sport Boys. Entre las consultas que le realizó la Chola Chabuca resaltó aquella relacionada al matrimonio.

Al respecto, la intérprete de 'Dile la verdad' se mostró totalmente sincera al revelar que actualmente ello no se encuentra entre sus prioridades dejando atrás que dicha posibilidad se pueda concretar debido a que no le conviene porque ahora todo lo tiene a su nombre.

"(¿Han hablado de la posibilidad de casarse?) Sí hemos hablado, pero después me quedé pensando y dije no me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre", manifestó entre risas.

Pese a ello, admitió que ese tema no ha estado presente en diversas conversaciones con el siempre irreverente 'Aladino', pero aclaró que no pasó de ser una idea a algo formal. Además, señaló que evaluando su situación personal llegar al altar junto a el ex jugador de la selección peruana no sería una buena decisión.

Condenan a mujer por acosar a Jungkook de BTS y tocar más de 130 veces el timbre de su casa
Lee también

Condenan a mujer por acosar a Jungkook de BTS y tocar más de 130 veces el timbre de su casa

"No es un tema que lo tocamos de manera seria dada la situación que todo el mundo sabe sería loco pensar en sueños la verdad. A mí me gusta hablar de realidades, algo que se pueda concretar", señaló la cumbiambera.

@farandula.lorcha ¡No por ahora! 😧🔥 #farandulalorcha #pamelafranco #christiancueva #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

¿Piensa en tener un hijo o hija con Christian Cueva?

Tras su respuesta, Ermesto Pimentel le consultó que si bien no desea aún sellar su amor para siempre con el autocatalogado '10' del pueblo, debido a que se quieren mucho capaz cabe la posibilidad de traer al mundo "una Pamelita o un Cuevita" sí podría ser una realidad.

Actriz de Al fondo hay sitio y exchica reality enfrentan críticas tras presumir su romance en redes: "Que Dios las perdone"
Lee también

Actriz de Al fondo hay sitio y exchica reality enfrentan críticas tras presumir su romance en redes: "Que Dios las perdone"

"Eso sí es un tema que hemos hablado, por eso es que estamos trabajando un montón porque traer un hijo al mundo implica compromiso y preparación", afirmó la cantante oriunda de Chimbote.

En conclusión, Pamela Franco descartó que una boda esté en sus planes, al menos por el momento, debido a que considera que no le conviene porque ahora todo lo tiene a su nombre. Aunque aclaró que sí ha sido un tema que ha abordado con el futbolista en diversas conversaciones.

Temas relacionados Christian Cueva farándula matrimonio Pamela Franco romance

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA