Miroslav Klose felicita a Messi tras convertirse en el goleador histórico de Mundiales: "El mejor de todos los tiempos"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 dejó una jornada histórica con la actuación de Lionel Messi, quien en el triunfo de Argentina por 2-0 frente a Austria anotó sus goles número 17 y 18 en Copas del Mundo.

Con ello, se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo, superando la marca de Miroslav Klose. El alemán reaccionó con admiración y respeto, mientras que otras figuras del fútbol, como Ronaldo Nazário, también se rindieron ante la vigencia del astro argentino.

La reacción de Klose

El exdelantero alemán, campeón mundial en 2014, expresó en declaraciones para el medio Süddeutsche Zeitung, que siempre había considerado a Messi como un jugador ejemplar y que no le sorprendía que fuera él quien rompiera su récord.

En sus palabras, "Messi no es un mal tipo" y añadió que para él, el argentino es "el mejor futbolista de todos los tiempos". Klose recordó que ya había anticipado que su marca sería superada en este torneo y aseguró que se siente orgulloso de que haya sido Messi quien lo lograra, destacando que es un honor que su récord haya quedado en manos de un jugador de semejante grandeza.

Klose y Messi en amistoso entre selecciones - 2012

Un partido histórico

La marca llegó en el duelo de fase de grupos contra Austria, donde Messi anotó los dos goles de la victoria. El primero fue producto de una jugada colectiva que culminó con un disparo preciso dentro del área, mientras que el segundo llegó tras un contragolpe en el que definió con la serenidad que lo caracteriza.

Con estos tantos, alcanzó los 18 goles mundialistas, consolidando su lugar en la cima y abriendo la posibilidad de ampliar aún más su registro en los próximos encuentros, marcando historia en el mismo día en que se cumplen, además, 40 años de la inolvidable "mano de Dios" de Maradona.

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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Ronaldo Nazário se suma

El brasileño Ronaldo también se pronunció tras el récord de Messi. Señaló que los récords están hechos para ser rotos y que no sorprende que haya sido el argentino quien lo consiguiera, pues es un jugador que ha marcado una era. En su reflexión, afirmó que si alguien merece el título de máximo goleador de todos los Mundiales, ese es Messi.

Además, subrayó la vigencia del capitán argentino: "¡Tiene 38 años, Dios mío! A los 38 años yo ya me había retirado hacía cuatro años y pesaba 120 kilos". Con ello, resaltó la capacidad de Messi para mantenerse competitivo a una edad en la que la mayoría de futbolistas ya se han retirado.

الصحفي (يعرض على ميسي تصريحاً لرونالدو نازاريو)



وهو يقول: "ميسي إنه في الـ 38 من عمره، يا إلهي! في هذا العمر، كنت قد أمضيت أربع سنوات دون لعب، وكان وزني 120 كيلوغراماً."



رد الأسطورة ليونيل ميسي: "نعم، رونالدو، هذا يعود قليلاً لما كنت أقوله للتو.



الحقيقة هي أنه عانى من إصابات... pic.twitter.com/1rdy1DYfOe — Messi World (@M10GOAT) June 23, 2026

El récord de Messi no solo marca un hito estadístico, sino también un reconocimiento global. Klose lo felicitó con humildad y lo calificó como el mejor de todos los tiempos, mientras Ronaldo subrayó la grandeza de mantenerse en la élite a los 38 años. En el Mundial 2026, Messi no solo lidera a Argentina, sino que también consolida su legado como el máximo referente de la historia de los Mundiales.