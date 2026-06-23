Portugal, con doblete de Cristiano Ronaldo, aplastó 5-0 a Uzbekistán y logró su primer triunfo en el Mundial 2026

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Portugal despertó tras su flojo debut en el Mundial 2026 y esta vez aplastó 5-0 a Uzbekistán en su segundo partido del torneo. Los europeos no tuvieron piedad con su rival con Cristiano Ronaldo como figura ya que anotó un doblete y se convirtió en el primer jugador en toda la historia en anotar en seis mundiales diferentes.

Doblete del 'Comandante' para empezar

Los ojos de todo el planeta estaban puestos sobre los europeos y especialmente sobre su número 7 el cual faltaba aparecer en esta Copa del Mundo. Por suerte para todos sus fans, el atacante abrió el marcador al minuto cinco con un fuerte derechazo que llegó luego de un buen centro desde la banda derecha por parte de Joao Cancelo.

¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!



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Casi 10 minutos después, exactamente al 17, Nuno Mendes hizo gala de su gran pie izquierdo y con un potente remate de tiro libre puso el segundo. Y como para ponerle la cereza al pastel a la primera parte, CR7 volvió a aparecer para definir cruzado ante la salida del portero y decretar el 3-0 parcial.

Lo más curioso de cada una de las celebraciones de los tantos fue el cálido abrazo que se dieron todos los compañeros luego de unos días donde se especuló de una mala relación en la interna de la selección de Portugal, especialmente por algunas rencillas con Cristiano Ronaldo.

Un trámite

La segunda parte fue un simple trámite por los dirigidos por Roberto Martínez ya que los asiáticos no mostraron resistencia ni intenciones de buscar el descuento. Una muestra de la confusión y distracción del rival fue que el minuto 60 el portero Abduvohid Nematov convirtió en propia puerta el cuarto de los lusos al intentar despejar un rito libre.

¡¡UFF, DÓNDE LA ACOMODÓ!! Rafael Leao y una definición TOP para el ¡5-0! de Portugal vs. Uzbekistán. ¡DESPERTARON!



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Los ingresos de Bernardo Silva y Rafael Leao le dieron una frescura distinta al ataque portugués y esto rápidamente se tradujo en el marcador. El delantero del Milan de Italia aprovechó una serie de rebotes en área de los uzbekos y con un potente remate venció por quinta y definitiva vez el arco de los asiáticos.

Partido redondo para los lusos que vieron este día a su máxima estrella convertirse en el primer jugador en marcar en seis copas del mundo distintas y superar a Eusebio con 10 goles.

De esta manera, Portugal no tuvo problemas en su segundo partido en el Mundial 2026 y aplastó por 5-0 a Uzbekistán en la ciudad de Houston.