Ignacio Buse tiene un debut soñado en el ATP 250 de Mallorca tras vencer 2-0 a Stéfanos Tsitsipás

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con el pie derecho. La primera raqueta nacional, Ignacio Buse, continúa demostrando el gran momento deportivo que atraviesa esta vez desde el ATP 250 de Mallorca en el que con contundencia derró a Stéfanos Tsitsipas logrando su clasificación a octavos de final del torneo.

Ignacio Buse vence a rival griego en debut en el ATP 250 de Mallorca

Este martes, 23. de junio, el tenista peruano consiguió una victoria excelente ante su rival griego en la primera ronda del Mallorca Championship 2026 con un resultado que ha llamado la atención del mundo del tenis porque sigue cosechando destacando actuaciones.

Hay que mencionar que este compromisó marcó su estreno en la competición en las canchas del Country Club de Santa Ponsa, en España. Pese a ser un nuevo escenario, el apodado 'Nacho' demostró solvencia, madurez y solidez para enfrentarse a uno de los deportistas más destacados del deporte en la actualdad.

Su triunfo se definió en dos sets teniendo como marcador 7-6 (4) y 6-3. Desde el primer parcial el joven deportista tuvo el temple para poder sobrellevar la presión en los primeros momentos que fueron exigentes por lo que logró equilibrar el encuentro aunque ninguno de los jugadores lograron sacarse mayor ventaja.

Luego de una hora y 50 minutos de juego todo se determinó en el 'tie-break' preciso instante en el que Ignacio Buse sacó a relucir su talento logrando imponerse 7-4 para tomar la delantera del compromiso.

Para el segundo set, la primera raqueta nacional fue astuto al prevalecer sólido y aprovechar cada oportunidad que le brindadaba Tsitsipas para quebrar el servicio de este. Tras largos 40 minutos de juego, el tenista peruano culminó el parcial por 6-3 y así cerró uno de sus triunfos que más relevancia ha tenido a lo largo de su carrera profesional.

IGNACIO IGNITES 🇵🇪🔥



The Peruvian takes down former champion Stefanos Tsitsipas 7-6 6-3 and books his place into round 2!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/oY59lFc1LA — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2026

Logró su clasificación a octavos de final del ATP 250 de Mallorca

Este resultado a favor ha permitido que Ignacio Buse asegure su clasificación a los octavos de final del ATP 250 de Mallorca. Ahora en la siguiente ronda se medirá ante el checo Vit Kopriva, quien actualmente es 68° del ranking ATP, quien accedió a esta instancia tras vencer al bosnio Damir Dzumhur.

Ignacio Buse, la primera raqueta nacional, continúa demostrando que atraviesa un buen momento y ahora ha tenido un debut soñado en el ATP 250 de Mallorca en donde ha derrotado en dos sets con el marcador 7-6 (4) y 6-3 a su rival griego Stéfanos Tsitsipas logrando su clasificación a octavos de final del torneo.