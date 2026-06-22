El secreto de Curazao en el Mundial 2026: Futbolistas conviven con sus parejas para cuidar la salud mental

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Curazao se ha convertido en una de las historias más llamativas del Mundial 2026. No solo porque participa por primera vez en una Copa del Mundo, sino porque decidió romper con la tradición futbolística de aislamiento en las concentraciones: sus jugadores comparten hotel con sus parejas e hijos, en una apuesta inédita por la salud mental y el bienestar emocional.

Una filosofía distinta

Mientras la mayoría de selecciones mantienen estrictos protocolos de aislamiento, el equipo dirigido por Dick Advocaat optó por un modelo completamente diferente. En su concentración en Florida, los futbolistas pueden convivir con sus familias, incluso con habitaciones adicionales cuando hay niños.

La médica del plantel, Suzanne Huurman, explicó que la medida busca reducir el estrés y la ansiedad, favoreciendo la estabilidad emocional en un torneo largo y exigente. Aunque aclaró que no existen pruebas de impacto directo en el rendimiento físico, la cercanía con los seres queridos ayuda a mantener la tranquilidad y el equilibrio mental.

Eloy Room, arquero de Curazao, buscó a su pareja tras empate con Ecuador.

Además, la federación asumió gran parte de los costos para garantizar la presencia de las familias, dado que muchos jugadores no militan en ligas de élite y afrontar una estadía prolongada en Estados Unidos habría sido extremandamemte difícil, por no decir imposible. La decisión refleja la cultura de una nación de apenas 185.000 habitantes, donde los vínculos tienen un valor central.

El debut histórico ante Ecuador

En lo deportivo, Curazao ya dejó huella. En su segundo encuentro mundialista, logró un empate 0-0 frente a Ecuador en Kansas City, un resultado que fue celebrado como un triunfo simbólico.

El arquero Eloy Room se convirtió en héroe absoluto con 15 atajadas, la cifra más alta registrada en un partido de Copa del Mundo desde 1966. Gracias a su actuación, la "Ola Azul" sumó su primer punto en la historia del torneo.

El partido mostró a un Ecuador dominante en posesión (75%) y ocasiones, pero incapaz de superar la muralla caribeña. Incluso Curazao tuvo oportunidades de gol en contragolpes liderados por Tahith Chong, quien fue comparado en redes con el legendario "Pibe" Valderrama por su estilo y apariencia.

Curazao logró empate histórico frente a Ecuador.

Aunque cayó 7-1 frente a Alemania en su segundo encuentro, Curazao ya consiguió algo que trasciende los resultados: convertirse en una de las historias más humanas del Mundial 2026. Su política de convivencia familiar desafía la rigidez de las grandes potencias y pone en el centro la salud mental de los jugadores.

En un torneo marcado por la presión y la competencia, la pequeña isla caribeña recuerda que el fútbol también puede ser un espacio de comunidad, afecto y resiliencia.