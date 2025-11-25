Abogado de Pedro Castillo a congresistas tras fuerte altercado: "No he faltado el respeto, los he nivelado"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras su expulsión del Pleno del Congreso, el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, respondió ante los medios de prensa respecto a su intervención en el hemiciclo donde ejercía la defensa del expresidente respecto a su inhabilitación por 10 años.

"Los he nivelado"

Luego que el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordenara que se retire del hemiciclo, la defensa legal de Castillo fue consultada por diversos medios respecto a su intervención en el hemiciclo.

Según Torres Caro, su intervención no buscaba ofender a los parlamentarios del hemiciclo sino que los habría "nivelado". En ese sentido, continuó con la comparación entre el Parlamento y los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza. "Los he comparado para que entiendan el daño que le están haciendo a la República", afirmó.

"No he faltado el respeto mas bien los he nivelado (...) Es lo más coloquial del mundo porque es el mensaje que todo comprendemos (...) lo que he dicho es que esos señores entretienen pero estos dan pena. No me han dejado terminar, me han cortado"

El letrado sostuvo que su expulsión responde a un "abuso del derecho" que los congresistas tienen y afirma que no dejaron que termine su defensa a favor del exjefe de Estado. Durante la sesión se evaluaba la inhabilitación del cargo público por 10 años contra Pedro Castillo.

"Ya tienen la inhabilitación guardada"

Torres Caro afirmó que la decisión para inhabilitar al exmandatario ya habría estado tomada y que tal decisión sería observada en un tribunal internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Ya tienen la inhabilitación guardada. Esto se va a resolver internacionalmente cuando entre la Corte Interamericana, cuando vean la injusticia porque no se puede construir derecho sobre la violación del derecho y lo que han hecho ellos es destruir el derecho"

Comisión Permanente inhabilitó por 10 años a Pedro Castillo

Concluido el debate, la Comisión Permanente del Congreso aprobó con 13 votos a favor y 6 en contra inhabilitar del ejercicio de la función pública al expresidente por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

De tal manera, se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la inhabilitación por 10 años. Tal documento se basa en las denuncias constitucionales N°547 y 575 por haber vulnerado el orden democrático al intentar disolver el Parlamento y modificar la estructura del sistema.

