Mano Menezes confirmó que Perú jugará las próximas Eliminatorias en la altura: "Ya está claro"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Falta más de un año para que las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 den inicio, pero la Selección Peruana ya viene trabajando arduamente para esta larga competición. Justamente, este último lunes 27 de abril el propio Mano Menezes, Jean Ferrari y una comitiva de la FPF, estuvieron supervisando estadios en la ciudad de Puno con miras a las próximas Clasificatorias.

Mano Menezes confirma que Eliminatorias se jugará en altura

La principal intención de estas visitas es que la Bicolor juegue en la altura pensando en sacar una ventaja deportiva ante los rivales de mayor prestigio. Por ello, el estratega brasileño confirmó algunos encuentros serán llevados a ciudades como Puno y Cusco con la firme intención de volver a la Copa del Mundo.

Así lo dio a conocer le propio Mano Menezes en diálogo con América Deportes al interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ahí, el director técnico de la Selección Peruana señaló que es un hecho que el equipo de todos inscribirá cuatro sedes de acuerdo a lo que pide Conmebol, dos en Lima y las otras dos en ciudades de altura.

"Creo que tenemos los datos suficientes para hacer lo que pensamos hacer. Estamos contentos con nuestro viaje. Está claro, nosotros vamos a jugar en la altura, está confirmado", indicó.

🚨𝗟𝗢 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢: ¡PERÚ JUGARÁ ELIMINATORIAS EN LA ALTURA! 🇵🇪⛰️



Mano Menezes confirmó que la 'Bicolor' disputará partidos oficiales en el estadio Garcilaso y evalúan sumar una cuarta sede. 🏟📍 pic.twitter.com/EN4mCVW9nP — Fútbol en América (@FAamericatv) April 28, 2026

En primer lugar, el experimentado estratega señaló que los dos recintos de la capital serán el Estadio Nacional y el Monumental de Universitario. Seguidamente, reveló que el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco también será anotado y que la cuarta y última sede se elegirá entre el Guillermo Briceño de Juliaca y el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

"Vamos a jugar en Lima, pero también vamos a jugar en altura. Tenemos cuatro estadios, los dos de Lima, el Nacional y el de Universitario, el Garcilaso y ahora vamos a escoger la cuarta sede", añadió.

No indicó los rivales

Eso sí, Luis Antônio Venker Menezes no quiso contar contra que rivales se irá a la altura ya que indicó que eso sería darle ventaja a ellos. Sin embargo, desde la FPF se conoció que la idea es llevar a Argentina y Brasil para que puedan sentir los estragos de la falta de oxígeno.

En resumen, el entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, confirmó que las próximas Eliminatorias Sudamericanas se jugarán en la altura para sacar una ventaja deportiva. La idea es imitar lo hecho por Bolivia que logró llegar al repechaje al ser local en más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.