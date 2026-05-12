Barcelona evalúa acciones legales contra presidente del Real Madrid tras acusaciones por el caso Negreira

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión entre los dos gigantes del fútbol español volvió a escalar. El FC Barcelona reaccionó a las duras acusaciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien calificó el caso Negreira como "el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol" y anunció la presentación de un dossier (expediente de documentos) de 500 páginas ante la UEFA.

FC Barcelona evalúa "próximos pasos a tomar"

A través de sus canales oficiales, el club azulgrana informó que su departamento jurídico está analizando cuidadosamente las declaraciones de Pérez y que se evaluarán los próximos pasos a tomar. El comunicado añade que, cuando se considere oportuno, se brindará información sobre las posiciones y decisiones que adopte la institución.

"YO NO HE VENIDO AQUÍ A QUE UNOS ÁRBITROS SE ENRIQUEZCAN CON EL DINERO DEL BARCELONA" 💥



Florentino Pérez deja un recado al eterno rival pic.twitter.com/Rdx0TKCOer — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

El mensaje, breve pero contundente, busca transmitir que el Barcelona no dejará pasar las acusaciones sin respuesta y que se prepara para una defensa legal frente a lo que interpreta como un ataque directo a su credibilidad.

El caso Negreira

El caso investiga pagos superiores a 7 millones de euros entre 2001 y 2018 realizados por el Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La sospecha es que esos recursos pudieron influir en el estamento arbitral, aunque el club sostiene que se trataba de servicios de asesoría técnica y elaboración de informes arbitrales.

La Fiscalía española mantiene abiertas las diligencias, mientras la UEFA y la FIFA observan de cerca el proceso. El Real Madrid, por su parte, ha intensificado su ofensiva mediática y jurídica, buscando que se sancione lo que considera corrupción sistemática.

🚨COMUNICADO DO FC BARCELONA



Em referência à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está estudando cuidadosamente suas declarações e acusações.



Neste momento, elas estão sendo analisadas e... pic.twitter.com/Dp16BDmThK — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 12, 2026

Elecciones en el Real Madrid

En paralelo a sus acusaciones, Florentino Pérez anunció la convocatoria de elecciones en el Real Madrid, un movimiento que añade otra capa de tensión institucional. Sin embargo, el máximo directivo merengue precisó que no dimitirá a su cargo de manera inmediata pese a fuertes críticas de la hinchada por una temporada más sin títulos, anunciando que su junta directiva participará de estos comicios.

La respuesta del Barcelona refleja una estrategia de cautela: no entrar en un cruce inmediato de declaraciones, sino preparar una defensa legal sólida frente a las acusaciones de Florentino Pérez.

El caso Negreira se ha convertido en un campo de batalla que trasciende lo deportivo y amenaza con redefinir la relación entre los dos clubes más poderosos de España. Mientras tanto, el anuncio de elecciones en el Real Madrid añade un matiz político a un escenario ya cargado de tensión.