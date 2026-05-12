Sergio Ramos compró HISTÓRICO equipo: Acuerdo se realizó por 400 millones de euros

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exjugador Sergio Ramos ha cerrado un acuerdo histórico para adquirir el 60% del capital social del Sevilla FC por 400 millones de euros. A través del fondo Five Eleven Capital, el ídolo busca estabilizar financieramente al club ante una deuda de 85 millones.

El pacto alcanzado en una reunión de diez horas representa el cumplimiento de un anhelo personal para el exinternacional español. La operación fue facilitada por una auditoría de KPMG que confirmó la viabilidad económica de la entidad pese a los pasivos acumulados recientemente.

Detalles financieros y la auditoría de venta

Según la agencia EFE, el acuerdo establece la compraventa de aproximadamente el 60 por ciento del capital social del club andaluz. Esta cifra se determinó tras analizar la delicada situación económica que atraviesa la institución, valorada inicialmente entre los 400 y 450 millones.

La participación del fondo Five Eleven Capital, dirigido por Martin Inx, asegura el respaldo necesario para ejecutar este movimiento estratégico. Las familias propietarias aceptaron las condiciones tras meses de intensas negociaciones que incluyeron una cláusula de exclusividad vigente hasta finales de mayo próximo.

Sergio Ramos, futbola başladığı Sevilla'yı satın aldı. (COPE) pic.twitter.com/dMtxE2MUdD — Haber (@Haber) May 12, 2026

La deuda de 85 millones de euros, ratificada por los consultores externos, permitió desbloquear las fricciones sobre el precio final. Los inversores consideran que este monto es manejable dentro del plan de reestructuración que planean implementar para sanear las cuentas de la prestigiosa institución deportiva.

El riesgo deportivo y el futuro institucional

La transacción aún debe cumplir con formalidades legales críticas, como la suscripción ante notaría y la validación del Consejo Superior de Deportes. No obstante, el entorno del jugador y fuentes cercanas al club ya confirman un acuerdo total que cambiará el rumbo administrativo.

Un punto determinante en el contrato es la actual posición del equipo en la tabla, pues existe un riesgo real de descenso a Segunda. Si el Sevilla pierde la categoría, el precio de adquisición sufriría una rebaja notable debido a la pérdida de ingresos televisivos.

Con 40 puntos y a solo tres unidades de la zona roja, el equipo enfrenta un cierre de temporada de máxima tensión competitiva. El nuevo proyecto liderado por Ramos deberá lidiar con un calendario exigente frente a rivales de la talla del Real Madrid y Villarreal.

La gestión de Sergio Ramos como dueño del Sevilla FC inicia con el reto de asegurar la permanencia en la liga profesional. El éxito del acuerdo de 400 millones de euros por el capital social dependerá de la estabilidad deportiva y financiera del club.