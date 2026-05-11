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¡Es oficial!: Universitario anuncia a Héctor Cúper como su nuevo director técnico

El club crema anunció la contratación del experimentado entrenador argentino, cerrando semanas de especulaciones y apostando por un perfil internacional para afrontar Liga 1 y Copa Libertadores.

Universitario oficializó entrada del histórico técnico argentino
Universitario oficializó entrada del histórico técnico argentino (Composición Exitosa)

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/05/2026

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Tras días de rumores y especulaciones, Universitario de Deportes confirmó este lunes la llegada de Héctor Cúper como nuevo director técnico. La noticia fue oficializada a través de las redes sociales del club, que destacó la amplia trayectoria mundial del argentino y lo presentó como el estratega que buscará recomponer al tricampeón peruano en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Héctor Raúl Cúper, de 70 años, es conocido como "El Cabezón" y se caracteriza por su estilo disciplinado y defensivo, con énfasis en la humildad y el trabajo colectivo. Su frase icónica resume su filosofía: "Yo quiero jugadores humildes, no me vengan con las figuritas".

Trayectoria internacional

  • Lanús (Argentina): Campeón de la Copa Conmebol 1996.
  • Mallorca (España): Finalista de Copa del Rey 1998 y Recopa de Europa 1999.
  • Valencia (España): Dos finales consecutivas de Champions League (1999-2000 y 2000-2001).
  • Inter de Milán (Italia): Dirigió entre 2001 y 2003, con figuras como Ronaldo Nazario y Javier Zanetti.
  • Selección de Egipto: Clasificó al Mundial Rusia 2018 tras 28 años de ausencia.
  • Otros equipos: Parma, Real Betis, Racing de Santander, Aris Salónica, Orduspor, Al Wasl, Georgia, Uzbekistán, RD Congo y Siria.

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