¡Confirmado! Una reconocida saga tendrá serie que desarrolle una de las historias más aclamadas en el cine

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego de múltiples entregas de la saga, una de las franquicias con más películas en la industria, anuncia la preparación de una serie de streaming que promete cautivar a los seguidores que conocen el universo de los personajes más representativos de las cintas.

Según la última entrevista del protagonista de la película, Vin Diesel uno de los actores que encarna al popular 'Toretto' en la saga de 'Rápidos y Furiosos' confirmó el próximo desarrollo de una serie de la franquicia que completará la historia de los personajes de las exitosa películas.

De actor a producir contenido de la franquicia

Por medio de esta entrevista, el conocido 'Dominic Toretto' será el encargado de producir la historia que será la continuación de la saga que tiene una cantidad de seguidores a nivel mundial desde su primera entrega en el año 2001.

🏎️💨 De la pantalla a la serie: 'Fast & Furious' tendrá su propia serie producida por Vin Diesel. La franquicia de velocidad se expande al formato episódico. https://t.co/jQPjae6OS7 — Forbes México (@Forbes_Mexico) May 12, 2026

Este año, la franquicia cumple 25 años y este anuncio causó un impacto particular, dado que el actor adelantó la creación de cuatro series ambientadas en el mundo de las carreras. No obstante, diversos medios mencionaron que por el momento se ejecutará una producción a la vez.

Además, según las declaraciones del actor, este era un pedido insistente de los seguidores de las películas que, constantemente se han renovado con el tiempo en distintas épocas, adaptándose a distintos lugares, personajes y locaciones.

"Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más", inició diciendo el intérprete de Dominic Toretto durante la presentación de NBCUniversal, en Nueva York, junto al presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon.

¿Qué historias se desarrollarán en la serie confirmada?

Por medio de lo comentado, el actor aún mantiene en reserva las historias que se narrarán, pero dijo que el objetivo de esta serie sería honrar el legado de las películas y sus integrantes.

"Querían que expandiéramos los personajes clásicos, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión que Fallon ha dominado. Y tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado", expresó Diesel.

Un detalle importante para recalcar es que la saga cuenta con once películas en total y hasta el momento ha recaudado un total de 7 mil millones de dólares en su taquilla a nivel global. Asimismo, la última cinta que llevará el nombre de "Fast Forever" se estima que su estreno se lleve a cabo en el año 2028.