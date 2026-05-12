¿No tienes trabajo?: Congreso impulsa propuesta que busca proteger a trabajadores con seguro de desempleo

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República dio un paso decisivo al respaldar por mayoría el diseño de un sistema de cobertura económica para quienes pierdan su puesto. Esta iniciativa parlamentaria propone establecer una red de seguridad que garantice ingresos temporales a los ciudadanos afectados por el cese.

Primeros alcances del sistema de protección

Esta propuesta impulsada por la parlamentaria Sigrid Bazán, sugiere una cobertura económica que se extendería hasta por cinco meses consecutivos para los beneficiarios legales en el país. Según el texto, los montos se calcularían de forma decreciente, iniciando con un setenta por ciento del sueldo asegurable durante el primer mes de para.

La escala continuaría con un sesenta y cinco por ciento el segundo mes y llegaría hasta un cincuenta por ciento en el quinto periodo. Esta estructura busca otorgar liquidez inmediata al trabajador mientras se reinserta en el mercado laboral formal, evitando una caída drástica en su economía familiar.

Hoy logramos que se aprobara en la Comisión de Trabajo, nuestro proyecto de ley que declara de interés y necesidad pública la implementación progresiva de un Seguro de Desempleo. Pese a los votos en abstención del fujimorismo, nuestra iniciativa sigue avanzando. [1/2] pic.twitter.com/ni2ScFAzen — Sigrid Bazán (@sigridbazan) May 12, 2026

Según la información revisada por la comisión, la implementación de este beneficio requiere una coordinación estrecha con el Poder Ejecutivo para su viabilidad. El objetivo es que las entidades correspondientes realicen las evaluaciones técnicas necesarias para que el diseño final no comprometa las finanzas públicas nacionales.

Desafíos técnicos y coexistencia con la CTS

Un punto debatido es la relación que tendría este nuevo seguro con la actual Compensación por Tiempo de Servicios según el ministerio encargado. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ambas instituciones cumplen finalidades similares, lo que obligaría a evaluar la continuidad del sistema vigente.

El sector Trabajo advirtió que la creación directa de este beneficio, sin estudios actuariales oficiales, podría generar riesgos institucionales de alto impacto. Se requiere determinar con exactitud la sostenibilidad financiera para asegurar que los pagos a los trabajadores desempleados sean constantes y seguros a largo plazo.

Otro aspecto fundamental es el respeto al marco constitucional vigente respecto al presupuesto público y las facultades del Legislativo en materia económica. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no se puede establecer un financiamiento que incremente el gasto estatal sin la aprobación correspondiente del Ejecutivo.

El éxito de esta iniciativa dependerá de un consenso técnico que logre equilibrar el bienestar del ciudadano con la capacidad del erario público. La implementación progresiva del seguro de desempleo debe garantizar una seguridad social sólida que no debilite la formalidad laboral, asegurando que el desempleo involuntario ya no sea un factor de vulnerabilidad extrema para las familias.