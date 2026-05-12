Florentino Pérez convoca a elecciones en el Real Madrid y se defiende de críticas: "No voy a dimitir"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Real Madrid cerrará una temporada para el olvido sin la obtención de ningún título a pesar de la plantilla de lujo con la que cuenta. Las críticas aumentaron en los últimos días luego de la derrota ante el rival de toda la vida: Barcelona, quien además se coronó campeón de LaLiga en el Camp Nou y junto a toda su gente.

Otra situación que dejó mal parado al club merengue fue la reciente pelea protagonizada entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que dejó al uruguayo fuera de las canchas por 15 días tras ser hospitalizado por una herida de cuidado en la frente.

Florentino rechaza críticas y niega renunciar al Real Madrid

Toda esta situación ha generado una ola de comentarios negativos contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien en las últimas horas salió a responder a través de una conferencia de prensa.

En primer lugar, el máximo directivo merengue dejó en claro que no dimitirá a su cargo a pesar del pedido de un sector de la prensa y de la hinchada. Luego, anunció la convocatoria a nuevas elecciones, pero también señaló que su junta directiva se presentará nuevamente.

"Lamento decirles que no voy a dimitir. Voy a anunciar que convoco a elecciones para la junta directiva, a las que nos vamos a presentar esta junta actual", indicó.

⚽️ | AHORA: Florentino Pérez convoca a elecciones en el Real Madrid y anuncia que se volverá a presentar: "Lamento decirles que no voy a dimitir." pic.twitter.com/vN7qTMwkM2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 12, 2026

Seguidamente, el millonario empresario indicó que estos comentarios son parte de una campaña montada contra su personas y los intereses del Real Madrid. Eso sí, el directivo señaló que las críticas iniciaron a raíz de la sequía de títulos en la actual temporada.

"Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mi. Es verdad que aprovechan que hemos tenido resultados que no han sido los mejores", añadió.

Que me ganen las elecciones

Finalmente, Pérez indicó que si hay un sector que no quiere si continuidad deberán vencerlo en las elecciones que convocó y en la que los miles de socios del club blanco deberán votar.

La temporada del Real Madrid estuvo llena de polémicas.

"Hay gente que quiere que me vaya, pero yo llevo aquí 26 años y por eso convoco elecciones, para defender a los socios. Si quieren que me vaya, pues que alguien me gane las elecciones", finalizó.

En resumen, Florentino Pérez señaló que no renunciará al cargo de presidente del Real Madrid y convocó a elecciones en el club.