Universitario: ¿Por qué Ronaldo considera a Héctor Cúper como el peor entrenador de su carrera?

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario le puso fin a las especulaciones y confirmó la flamante contratación de Héctor Cúper como su nuevo entrenador. El estratega argentino de 70 años llegará este jueves por la mañana junto a su comando técnico e inmediatamente será presentado en sociedad para luego asumir las riendas del equipo crema pensando en la Copa Libertadores.

Ronaldo considera a Cúper como el peor DT de su carrera

Tras conocer la noticia, un importante sector de la hinchada tomó de buena manera su llegada al elenco crema debido a su amplia experiencia y recorrido por grandes clubes del mundo como el Inter de Milán o Valencia de España donde se quedó cerca de lograr importantes títulos.

Sin embargo, durante su paso por Italia a inicios de los 2000 tuvo un capítulo que marcaría su carrera hasta el día de hoy. En el cuadro de Inter tuvo a su cargo a Ronaldo Nazario, más conocido como 'El Fenómeno', quien es catalogado como el mejor delantero de la historia del fútbol.

En repetidas ocasiones, el brasileño ha dejado en claro que Héctor Cúper ha sido el peor entrenador de su carrera e incluso lo acusó de actuar con mala fe en su contra. Años atrás, el atacante indicó que esta fue su principal razón para dejar Inter de Milán al señalarlo como el responsable de las constantes lesiones que sufría.

Ronaldo y Héctor Cúper no tuvieron una buena relación en Inter.

"Dejé el Inter por culpa de Cúper. Se lo dije también a él, todo se lo dije en la cara, que no quería continuar, que no creía en su trabajo, que conmigo estaba actuando de mala fe. Yo sé que con Cúper ha estado en peligro mi carrera, o casi. He tenido lesiones musculares cuatro o cinco veces, cosas serias, no problemillas", indicó.

Todo el equipo lo detestaba

El exjugador de Barcelona, Real Madrid, entre otros, también aseguró que el rechazo no solo era de su parte ya que el plantel completo del elenco interista no soportaba la metodología de trabajo del argentino.

"El sesenta por ciento del equipo, quizá más, lo detesta. Ese año, en el Inter hubo 23 lesiones de bíceps femoral de 18 jugadores distintos: un asunto para entrar en la historia del fútbol", añadió.

Es importante precisar que la respuesta del estratega llegó varios años después revelando que nunca tuvo problemas y que la incomodidad con el campeón del Mundo con Brasil venía por su exigencia para que bajara de peso.

En resumen, el flamante entrenador de Universitario, Héctor Cúper, es considerado por Ronaldo como el peor director técnico de su carrera.