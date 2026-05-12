Antonio García Pye destaca la llegada del técnico Héctor Cúper a Universitario: "Es un salto de calidad importante"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La confirmación de Héctor Cúper como flamante entrenador de Universitario ha generado altas expectativas no solo en los hinchas, sino también en el entorno institucional del conjunto crema. Tal es el caso de Antonio García Pye, gerente deportivo de la 'U', quien no dudó en destacar la experiencia del estratega argentino.

García Pye elogia la incorporación de Cúper como DT de la 'U'

Lo que eran recientes rumores terminó convirtiéndose en realidad. La tarde del último lunes 11 de mayo, la 'U' recurrió a sus redes sociales oficiales para revelar que su nuevo director técnico es el experimentado Héctor Cúper.

El estratega argentino será el encargado de tomar las riendas de un equipo que aspira a cosechar el tetracampeonato, pese a quedarse sin chances de pelear el Torneo Apertura, y tener buena actuación en la Copa Libertadores.

Su llegada ha sido saludada por algún sector de los fanáticos merengues e inclusive por integrantes del club como es el caso de Antonio García Pye, gerente deportivo del club, quien en diálogo con la prensa no dudó en elogiar al entrenador de 70 años. Y resaltó que tan solo falta la rúbrica del DT para que todo quede listo.

"Estamos a la espera de definirlo, falta que (Héctor Cúper) firme el contrato. Yo creo que es un salto de calidad importante y hay que tratar de aprovecharlo. Es un zorro viejo, un experimentado, una persona que sabe manejar el vestuario y que tiene mucho criterio y variantes. No está cerrado con línea de cuatro", resaltó el dirigente.

"Llego al mejor de Perú"

De manera oficial, Universitario de Deportes oficializó a Héctor Cúper como su nuevo director técnico para lo que resta del 2026. El experimentado estratega argentino llega con pergaminos importantes como haber dirigido clubes europeos como el Inter de Milán y a selecciones como Siria. Tras ello dejó un mensaje más que alentador para el conjunto al igual que para la fanaticada.

"Estoy muy feliz por ir al mejor equipo del Perú. Vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas slagan bien y realmente se los digo con todo el corazón, el máximo esfuerzo y así ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece", dijo.

La elección de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario ha generado expectativas altas en hincchas y miembros del club como es el caso de Antonio García Pye, gerente deportivo del cuadro crema, quien destacó la experiencia del estratega argentino.