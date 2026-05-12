Roberto Sánchez responde por presunta apropiación de los fondos de JPP: "El caso fue archivado por el Poder Judicial"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras revelarse este martes 12 de mayo, que el Ministerio Público formalizó el pedido de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad en su contra, el candidato presidencial, Roberto Sánchez Palomino, respondió a las imputaciones que lo acusan de presuntamente desviar fondos de su propio partido político.

Como se recuerda, al también exministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo se le responsabiliza las presuntas comisiones de falsa declaración de administrativa y/o falsa información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, podría ser también inhabilitado por un año para ejercer todo cargo público, incluyendo la presidencia, de confirmarse su pase a la segunda vuelta electoral.

Descarta actos ilícitos a su partido político

Tras asistir a la ceremonia por el 475.° de fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno fue abordado por la prensa para que brinde su opinión sobre el requerimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima; en ese sentido, aseveró que la acusación del presunto fraude al interior de su organización política fue archivado.

"Esa investigación empezó en el año 2018 y se me acusaba de haber apropiado yo, de uso personal, de los fondos del partido y qué ha dicho el Poder Judicial después de cinco, seis años: 'archivado', porque he demostrado mi actuación legal, de acuerdo a ley", respondió.

🚨Roberto Sánchez aseguró que la denuncia en su contra por el presunto desvío de los fondos de Juntos por el Perú fue archivado por el PJ. El candidato resaltó que no lo han citado a un juicio oral, sino a una "audiencia más". "El fraude como delito en mi caso ha sido archivado",... pic.twitter.com/soJM4qE9KU — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 12, 2026

Según el carpeta fiscal, el líder de Juntos por el Perú habría desviado alrededor de 280 000 soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, tanto propias, como de su hermano William Sánchez Palomino. Dichos presuntos movimientos ilícitos se habrían producido durante las campañas para las elecciones regionales y municipales del 2018, así como en los comicios congresales extraordinarios 2020.

Es importante mencionar que, de acuerdo con lo revelado por la ONPE, más de 204 000 soles no fueron declarados oficialmente, pese a que debían registrarse como ingresos partidarios. Asimismo, según los informes recibidos por el partido político, la cifra fue S/ 0.00 .

(Noticia en desarrollo...)