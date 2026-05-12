Sekou Gassama: Delantero protagoniza choque vehicular previo al partido Universitario vs. Sport Boys

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero Sekou Gassama fue protagonista este lunes de un accidente de tránsito en el Óvalo de La Perla (Callao), a pocos metros del estadio Miguel Grau, horas antes del partido entre Universitario y Sport Boys.

El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, mostró al atacante visiblemente preocupado. Según reportes, el vehículo involucrado era el que auspicia al club, lo que dio mayor notoriedad al incidente. Afortunadamente, no hubo daños graves ni consecuencias personales, quedando como un episodio anecdótico en la previa del encuentro.

El partido en el Callao

El encuentro disputado el lunes 11 de mayo terminó con un empate 0-0 que dejó a Universitario de Deportes prácticamente sin opciones de pelear el Torneo Apertura.

El partido estuvo marcado por momentos polémicos desde el inicio, con la expulsión temprana de José Carabalí apenas en el primer minuto del encuentro, tras derribar a Luis Urruti como último hombre. Desde entonces, el cuadro crema jugó con 10 futbolistas, resistiendo los ataques de Sport Boys.

El arquero Diego Romero fue la figura del partido, con cinco atajadas decisivas que evitaron la caída de su arco. Sport Boys tuvo las ocasiones más claras: un cabezazo de Urruti al minuto 75 y un remate cruzado de López en tiempo adicional, ambos contenidos por el guardameta.

Con este resultado, Universitario sumó 25 puntos y se mantiene en el cuarto lugar, mientras que Sport Boys alcanzó 13 unidades, aún en la zona baja de la tabla.

🟥⚠️ La FALTA de JOSÉ CARABALÍ para la TARJETA ROJA en UNIVERSITARIO al MINUTO DE JUEGO pic.twitter.com/hQkk60aLzm — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) May 12, 2026

La situación de Gassama

El accidente vehicular se suma a la complicada situación deportiva de Gassama. Llegó como refuerzo para la temporada 2026, pero no logró consolidarse ni aportar goles decisivos. Su bajo rendimiento ha generado críticas de la hinchada y de la prensa especializada.

Según trascendió, la dirigencia evalúa no contar con él para el Clausura, buscando alternativas ofensivas que acompañen el nuevo proyecto de Héctor Cúper, recientemente confirmado como técnico del club.

El episodio de Gassama refleja el difícil momento que atraviesa Universitario: un plantel golpeado por la falta de resultados, un empate que lo deja sin opciones en el Apertura y un delantero que no cumplió las expectativas.

La llegada de Cúper abre un nuevo capítulo, pero la salida de jugadores como Gassama parece inevitable para reestructurar el equipo. El accidente, aunque menor, simboliza la desconexión entre lo que se esperaba del refuerzo y lo que finalmente aportó en la cancha.