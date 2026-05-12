Al Nassr empata ante Al Hilal al último segundo por terrible error en portería: Cristiano Ronaldo se derrumba

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol volvió a demostrar su capacidad de transformar la gloria en tragedia en cuestión de segundos. El Al Nassr, con Cristiano Ronaldo como figura, tenía el título de la Saudi Pro League en sus manos. El marcador 1-0 frente al Al Hilal y los 10 segundos que faltaban para terminar el encuentro parecían sellar la consagración.

Sin embargo, un error insólito en el último suspiro convirtió la celebración en desconsuelo y dejó al equipo obligado a luchar un partido más para alcanzar la corona.

El autogol que cambió todo

Corría el minuto 98 cuando Al Hilal ejecutó un saque de banda. El balón cayó en el área chica y, en un intento desesperado por despejar, el arquero Bento y un defensor intervinieron al mismo tiempo.

El choque entre ambos terminó con la pelota dentro de la propia portería. Un gol, prácticamente, hecho con la mano, nacido de un saque lateral, que se transformó en un autogol trágico. El empate 1-1 borró la victoria y con ella la posibilidad de coronarse campeón de manera anticipada.

QU'EST-CE QUE JE VIENS DE VOIR ? 💀



Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL... FLOP 😨



90+8' | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 12, 2026

Cristiano: de la sonrisa al desconcierto

Quince minutos antes del desenlace, Cristiano había sido sustituido y mientras se dirigía al banquillo, celebraba el 1-0 y animaba a la afición a levantarse y apoyar al equipo ante el poco tiempo que quedaba, convencido de que el título estaba asegurado.

Tras el autogol, su rostro se transformó: impotencia, amargura contenida y la sensación de que sus compañeros le habían arrebatado la gloria a diez segundos del final.

La reacción de Cristiano Ronaldo viendo que una vez más SUS COMPAÑEROS le cagan un título. Solo eran 10 segundos y hacen un error INFANTIL. 💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/4y7DHBfsdP https://t.co/rkdsEjzPh3 — MT2 (@madrid_total2) May 12, 2026

En contraste, en su cuenta oficial de X, el portugués compartió un mensaje de calma y esperanza: "El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!". Una publicación que buscó transmitir serenidad, aunque las imágenes de su reacción en el banquillo mostraban un dolor difícil de ocultar.

The dream is close. Heads up, we have one more step to take! Thank you all for the amazing support tonight! pic.twitter.com/zQphO0lN1b — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2026

El caos en las tribunas

El pitazo final no solo desató frustración en el campo, sino también en las gradas. Videos difundidos muestran peleas entre fanáticos y representantes del equipo, con objetos y palos volando en medio de la confusión. La tensión reflejó la magnitud de la decepción: de la euforia por un título asegurado a la violencia desatada por un empate inesperado.

Se pudrió todo al final del partido entre Al-Hilal y Al-Nassr. Voló de todo.pic.twitter.com/PMic3jPnhi — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 12, 2026

El partido quedará en la memoria como una de las páginas más crueles de la liga saudí. Al Nassr pasó de la gloria asegurada a la incertidumbre en cuestión de segundos, víctima de un error infantil que se convirtió en tragedia.

Cristiano Ronaldo, que ya celebraba en el banquillo, deberá esperar un partido más para intentar levantar el trofeo; un episodio que nos recuerda que en el fútbol nada está ganado hasta que suena el silbato final, y que la línea entre la gloria y el drama puede ser tan delgada como un saque de banda mal detenido.