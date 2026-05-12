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No gritó campeón

Al Nassr empata ante Al Hilal al último segundo por terrible error en portería: Cristiano Ronaldo se derrumba

El equipo saudí dejó escapar la corona de la liga en un desenlace cruel con un saque de banda que terminó en autogol y frustró la celebración. Cristiano Ronaldo pasó de la sonrisa a la impotencia.

Cristiano Ronaldo festejaba 15 minutos antes el posible triunfo, pero gol final
Cristiano Ronaldo festejaba 15 minutos antes el posible triunfo, pero gol final (Composición Exitosa)

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/05/2026

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El fútbol volvió a demostrar su capacidad de transformar la gloria en tragedia en cuestión de segundos. El Al Nassr, con Cristiano Ronaldo como figura, tenía el título de la Saudi Pro League en sus manos. El marcador 1-0 frente al Al Hilal y los 10 segundos que faltaban para terminar el encuentro parecían sellar la consagración.

Sin embargo, un error insólito en el último suspiro convirtió la celebración en desconsuelo y dejó al equipo obligado a luchar un partido más para alcanzar la corona.

El autogol que cambió todo

Corría el minuto 98 cuando Al Hilal ejecutó un saque de banda. El balón cayó en el área chica y, en un intento desesperado por despejar, el arquero Bento y un defensor intervinieron al mismo tiempo.

El choque entre ambos terminó con la pelota dentro de la propia portería. Un gol, prácticamente, hecho con la mano, nacido de un saque lateral, que se transformó en un autogol trágico. El empate 1-1 borró la victoria y con ella la posibilidad de coronarse campeón de manera anticipada.

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Cristiano: de la sonrisa al desconcierto

Quince minutos antes del desenlace, Cristiano había sido sustituido y mientras se dirigía al banquillo, celebraba el 1-0 y animaba a la afición a levantarse y apoyar al equipo ante el poco tiempo que quedaba, convencido de que el título estaba asegurado.

Tras el autogol, su rostro se transformó: impotencia, amargura contenida y la sensación de que sus compañeros le habían arrebatado la gloria a diez segundos del final.

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En contraste, en su cuenta oficial de X, el portugués compartió un mensaje de calma y esperanza: "El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!". Una publicación que buscó transmitir serenidad, aunque las imágenes de su reacción en el banquillo mostraban un dolor difícil de ocultar.

El caos en las tribunas

El pitazo final no solo desató frustración en el campo, sino también en las gradas. Videos difundidos muestran peleas entre fanáticos y representantes del equipo, con objetos y palos volando en medio de la confusión. La tensión reflejó la magnitud de la decepción: de la euforia por un título asegurado a la violencia desatada por un empate inesperado.

El partido quedará en la memoria como una de las páginas más crueles de la liga saudí. Al Nassr pasó de la gloria asegurada a la incertidumbre en cuestión de segundos, víctima de un error infantil que se convirtió en tragedia.

Cristiano Ronaldo, que ya celebraba en el banquillo, deberá esperar un partido más para intentar levantar el trofeo; un episodio que nos recuerda que en el fútbol nada está ganado hasta que suena el silbato final, y que la línea entre la gloria y el drama puede ser tan delgada como un saque de banda mal detenido.

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