Elecciones 2026: Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de cárcel para Roberto Sánchez por presunto desvío de fondos

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público formalizó el pedido de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el candidato presidencial por Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, al ser considerado presunto responsable de las comisiones de falsa declaración de administrativa y/o falsa información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con el requerimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, el también exministro de Pedro Castillo podría ser también inhabilitado por un año para ejercer todo cargo público, incluyendo la presidencia, de ganar la segunda vuelta electoral el próximo domingo 7 de junio, instancia en la que se encuentra virtualmente con Keiko Fujimori.

Imputaciones contra el aspirante a Palacio de Gobierno

La situación jurídica de Roberto Sánchez podría complicarse próximamente, puesto que, el Poder Judicial confirmó que este 27 de mayo realizará la audiencia de enjuiciamiento oral en su contra.

Según el carpeta fiscal, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno habría desviado alrededor de 280 000 soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, tanto propias, como de su hermano William Sánchez Palomino. Dichos presuntos movimientos ilícitos se habrían producido durante las campañas para las elecciones regionales y municipales del 2018, así como en los comicios congresales extraordinarios 2020.

En ese sentido, la ONPE detectó que más de 204 000 soles no fueron declarados oficialmente, pese a que debían registrarse como ingresos partidarios. Asimismo, según los informes recibidos por el partido político, la cifra fue S/ 0.00 .

Fiscalía pide más de 5 de prisión para el candidato presidencial Roberto Sánchez



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¿Cómo van los resultados de la ONPE?

Desde la tarde del domingo 12 de abril, la ONPE tiene habilitada la plataforma de resultados en tiempo real que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero de las elecciones generales 2026.

Para ingresar al portal, deben dar click al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes van variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

De acuerdo con lo revelado al 99 % del conteo oficial hasta hoy, martes 12 de mayo, Keiko Fujimori Higuchi encabeza los resultados sobre un 17 %, Roberto Sánchez Palomino le sigue con un 12 % y Rafael López Aliaga sobre un 11 %.

Mientras continúa palmo a palmo la lucha por saber quiénes irán a la segunda vuelta electoral, la futuro político del candidato de izquierda parece obtener cierta incertidumbre desde hoy.