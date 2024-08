¡Bombazo! Bruno Marioni ROMPIÓ SU SILENCIO respecto a Paolo Guerrero: "El martes podremos hablar"

Paolo Guerrero parece tener vía libre para llegar a Alianza Lima como refuerzo estelar, y el director de Fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni, parece haber confirmado ello, pues se refirió directamente al delantero de 40 años.

Minutos antes de que inicie el partido entre Los Chankas y el cuadro blanquiazul, Marioni conversó con L1 Max, y además de comentar acerca de una posible llegada del 'Depredador', agradeció a los hinchas de Alianza a lo largo del país, por recibirlos siempre de la mejor manera.

"Muy contento como en cada viaje al interior que nos has recibido una cantidad de hinchas de AL. Soso llegó con una idea profunda de tener el balón y propositivos. Hablar de Paolo es Alianza en definitiva, está muy identificado y lo expresó. El martes podemos hablar", comentó.

Una de las figuras del último triunfo blanquiazul, Catriel Cabellos, también se expresó tras la importante victoria, recordando que el equipo no perdió la fe de conseguir un triunfo, incluso en los momentos más difíciles del partido.

"Siempre estuvimos unidos, es una satisfacción muy grande ganar acá porque es una plaza muy difícil. Contento por el nivel que muestro. Hoy no se dio el gol, pero hay que seguir intentando. No pensaba tener todo esto y la gente me quiera en un club tan grande", declaró.