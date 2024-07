¡Bombazo! Paolo Guerrero y Richard Acuña se reunirán para definir el futuro del jugador: ¿Se va de UCV?

El futuro de Paolo Guerrero es aún incierto, pero esta semana podría definirse si es que el 'Depredador' continuará su carrera en UCV o se marcha a otro equipo, pues habría agendado una reunión con Richard Acuña.

Según el periodista Alfredo Ccasa, esta conversación entre el dirigente y el futbolista tendría como principal objetivo comunicarle a Guerrero las condiciones en las que podría salir del club.

Previamente, se informó que Guerrero había solicitado la rescisión de su contrato con el 'poeta', pero los directivos aún contaban con su participación durante el Torneo Clausura.

En caso el capitán de la Selección Peruana desee irse de Trujillo y quedar nuevamente como agente libre, debería pagar un monto que asciende a los 500 mil dólares. Si bien el futbolista podría abonarlo, es poco probable que termine optando por esa opción.

Esto último debido a los antecedentes que ya tuvo Guerrero con UCV. Recordemos que tras arribar al país y sufrir amenazas por parte de extorsionadores, el delantero insistió en que no pagaría su cláusula de salida, lo que generó el alargue de las negociaciones entre jugador y club.

Como si toda esta situación no fuera suficiente, el propio Richard Acuña habría quedado muy enojado con la actitud de Guerrero, y habría tomado una drástica decisión ante la negativa del futbolista a ingresar al partido contra Alianza Lima.

Según el periodista Gustavo Peralta de Liga 1 Max, el presidente de UCV indicó que no liberaría el contrato de Guerrero antes de que finalice el campeonato. Esto, claramente, como una forma de sanción interna que no equipare lo económico.

"(Richard Acuña) está muy incómodo y lo que me dice es lo siguiente: 'No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto'. También me comentó que sabe que Paolo se quiere ir, pero no lo va a soltar. Su posición es que si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para Guerrero", expresó el periodista.