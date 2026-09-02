Caos en el fútbol uruguayo: hinchas invaden la cancha e intentaron agredir a sus propios jugadores

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol uruguayo vivió un episodio de violencia que encendió las alarmas en la seguridad de los estadios. En el encuentro entre Danubio y Cerro Largo, disputado en el estadio Jardines del Hipódromo, un grupo de hinchas del equipo local invadió el campo en los minutos finales para increpar e incluso intentar agredir a sus propios jugadores. La situación generó caos y obligó a la rápida intervención de efectivos policiales.

El incidente en el campo

La invasión se produjo cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Varios de aficionados saltaron desde las tribunas hacia el césped, rodeando a los futbolistas de Danubio.

Algunos intentaron golpearlos, mientras otros los insultaban y reclamaban por el rendimiento del equipo. La policía ingresó de inmediato para contener la situación y escoltar a los jugadores, evitando que la violencia escalara aún más.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de tensión: futbolistas retrocediendo para protegerse, otros para responder, agentes formando un cordón de seguridad y aficionados que se resistían a abandonar el campo. El árbitro suspendió el encuentro y el cierre del partido quedó marcado por el escándalo.

Hinchas del club Danubio saltaron al campo de juego este martes, durante el cruce ante Montevideo City Torque, por la Copa Uruguay, e intercambiaron golpes con algunos futbolistas del equipo. #uruguay #futbol #hinchas #pelea #viral pic.twitter.com/ioL97kEZxm — El Areíto (@ElAreitoRD) September 2, 2026

Reacciones y consecuencias

La dirigencia de Danubio condenó los hechos y anunció que colaborará con las autoridades para identificar a los responsables. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también se pronunció, señalando el agresor que ingresó al campo ya ha sido identificado y que su detención "es inminente". Asimismo, se adelantó que el próximo encuentro del equipo frente a Peñarol se jugaría sin público.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios uruguayos y la necesidad de reforzar los controles de ingreso. La violencia de los hinchas contra sus propios jugadores refleja un nivel de frustración que puso en riesgo la integridad de los protagonistas.

Pocos resultados avivan la molestia

Danubio atraviesa una campaña irregular en el torneo local, con resultados que han generado malestar entre sus seguidores. La derrota ante Cerro Largo fue la chispa que encendió la invasión, en un clima de tensión acumulada por malos desempeños y reclamos hacia la dirigencia.

La invasión de hinchas en el partido de Danubio no solo dejó un saldo de violencia y caos, sino que expuso nuevamente la fragilidad de la seguridad en el fútbol sudamericano.

El hecho de que los propios jugadores fueran blanco de la agresión marca un precedente preocupante y obliga a las autoridades a tomar medidas urgentes. El fútbol, que debería ser un espacio de pasión y celebración, se vio empañado por la violencia de quienes dicen defender los colores de su club.