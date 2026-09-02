Mundial de Comidas de Ibai Llanos: ¿Cómo votar por Perú y apoyar al ceviche contra Guatemala?

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ceviche peruano continúa en carrera en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos y ahora necesita el respaldo de los usuarios para superar a Guatemala en los cuartos de final. El plato nacional se enfrenta al pepián de pollo guatemalteco, por lo que los votos del público serán determinantes para definir qué país consigue avanzar a las semifinales.

¿Dónde y cómo votar por Perú?

Para apoyar a Perú, los usuarios deben ingresar a las redes sociales de Ibai Llanos , donde fueron publicadas las diferentes encuestas y contenidos relacionados con el enfrentamiento. Las plataformas habilitadas incluyen Instagram y TikTok, además de publicaciones difundidas en Facebook y YouTube.

En el caso de YouTube existe una modalidad adicional: los usuarios pueden encontrar una publicación de Ibai en la que deben colocar "Me gusta" para respaldar al representante peruano. De acuerdo con la información proporcionada, los votos son contabilizados de manera individual por cada cuenta registrada en las distintas plataformas.

Por ello, si quieres participar, el primer paso es buscar las publicaciones oficiales de Ibai relacionadas con los cuartos de final y seleccionar la opción correspondiente al ceviche peruano cuando se trate de una encuesta. En YouTube, el apoyo se realiza mediante el "Me gusta" indicado en la publicación.

@ibaillanos PERÚ vs GUATEMALA | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE COMIDAS ♬ sonido original - Ibai

Perú llega con ventaja tras vencer a Honduras

El ceviche clasificó a esta etapa después de imponerse a las baleadas de Honduras durante los octavos de final. La preparación peruana obtuvo aproximadamente 2.9 millones de votos, mientras que su rival alcanzó cerca de 1.8 millones.

Ibai Llanos comunicó los resultados mediante sus redes sociales y destacó la importante participación registrada durante esta fase. En total, señaló que se contabilizaron alrededor de 25 millones de votos considerando las diferentes plataformas.

"Los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi 3 millones de votos", comentó Ibai al anunciar la clasificación peruana.

Guatemala, por su parte, también consiguió avanzar tras protagonizar uno de los duelos más disputados de los octavos de final. El país centroamericano derrotó a México por 2.104 millones de votos contra 2.003 millones.

Junto a Perú y Guatemala, también clasificaron Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Colombia, completando los ocho países que disputarán los cuartos de final.

Un nuevo reto para el ceviche

El representante peruano llega a esta instancia respaldado por una importante votación, pero deberá repetir el apoyo obtenido en la ronda anterior para continuar en competencia. El ganador del enfrentamiento contra Guatemala avanzará a las semifinales del torneo gastronómico impulsado por Ibai.

El ceviche, además, cuenta con un reconocimiento internacional. En diciembre de 2023, la Unesco incorporó las prácticas y significados vinculados con su preparación y consumo a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El próximo objetivo del Perú es superar a Guatemala y mantener al ceviche en carrera. Para conseguirlo, los seguidores deberán participar en las publicaciones de Ibai y respaldar al plato peruano en las plataformas habilitadas. Cada apoyo puede ser decisivo para buscar una nueva clasificación.