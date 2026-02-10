Jugador crack de Alianza Lima cumple el sueño de un niño por indicación de su DT Pablo Guede

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el fútbol, no siempre son los goles los que arrancan sonrisas; a veces, los pequeños gestos hablan más que cualquier anotación. Así se vivió al final del último partido de Alianza Lima, cuando Pablo Guede protagonizó un momento que conmovió a hinchas y jugadores.

El entrenador pidió a Alan Cantero que le entregara su camiseta a un niño que lo miraba con ojos llenos de ilusión desde la grada, y todo quedó registrado en video.

Alan Cantero cumple el sueño de niño

Al finalizar el partido, mientras los jugadores se dirigían al camerino, se vivió un momento que conmovió a todos. Por orden de Pablo Guede, Alan Cantero se acercó al niño que lo observaba con ilusión y le entregó su camiseta.

Pablo Guede entendió todo. ✍️



Fue a buscar a Alan Cantero para que un pequeño hincha de @ClubALoficial cumpliera su sueño de tener la blanquiazul.



Más que un equipo, una familia. Estos gestos son los que necesitamos ver siempre en nuestros estadios. 💙🤍#AlianzaLima... pic.twitter.com/jyDCGjuWy1 — La Mano Negra (@ManoNegra1901) February 9, 2026

El video, que se viralizó rápidamente en Instagram y otras redes sociales, despertó una gran cantidad de comentarios. Uno de los más destacados dice: "Más que un equipo, una familia. Estos gestos son los que siempre necesitamos ver en nuestros estadios".

Próximos partido de Alianza Lima

Más allá del gesto, Alianza Lima ya se prepara para un nuevo compromiso internacional. Este miércoles 11 de febrero, los blanquiazules recibirán a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Pablo Guede buscará darle vuelta a la llave y avanzar de etapa.

En el torneo local, los íntimos vienen de un sufrido triunfo 2-1 sobre Comerciantes Unidos, con goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero desde el punto penal, lo que los mantiene en la tercera posición del Torneo Apertura.

Por su parte, 2 de Mayo llega de un empate sin goles frente a Cerro Porteño y ocupa posiciones bajas en el campeonato paraguayo.

El encuentro se podrá seguir a través de la señal de ESPN, Fox Sports y Bein Sports, así como vía streaming por Disney+ y YouTube a través del canal de Telefe, asegurando que los hinchas blanquiazules no se pierdan ni un solo detalle.

Así, Alan Cantero cumplió el sueño de un niño por indicación de su DT Pablo Guede, dejando en claro que en Alianza Lima no solo se celebran los goles, sino también los momentos de ternura y cercanía con los hinchas.