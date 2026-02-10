Plantel de 2 de Mayo sufre IMPENSADO percance previo a su viaje para enfrentar a Alianza Lima por la Libertadores

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Sportivo 2 de Mayo atravesó una impensada dificultad en su camino a emprender su viaje rumbo a Perú para enfrentar a Alianza Lima, por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué sucedió con el plantel de Sportivo 2 de Mayo?

El último lunes 9 de febrero, a pocas horas de su duelo con el conjunto blanquiazul, el cuadro paraguayo sufrió un percance en la carretera cuando se dirigía a la ciudad de Asunción debido a que el bus que trasladaba a la delegación atravesó un desperfecto.

El club partió de la ciudad Juan Pedro Caballero desde la mañana con destino a la capital de Paraguay. No obstante, la unidad móvil sufrió una falla mecánica lo que provocó que quede varada en San Pedro.

El extremo Elías Alfonso recurrió a su cuenta de Instagram para evidenciar lo sucedido, pero lejos de mostrar incomodidad se tomó una fotografía con el resto de sus compañeros posando felices en símbolo de unión, pese a esta adversidad. "La magia del fútbol", escribió junto a la instantánea.

Por su parte, el arquero Ángel Martínez del conjunto del "gallo norteño" concedió una entrevista radial en el que explicó que la emergencia producida se registró de manera repentina y que el plantel permanecía detenido mientras se coordinaba el cambio de vehículo.

Publicación del futbolista Elías Alfonso tras el incidente de 2 de Mayo

¿Cuándo se enfrentarán Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo?

En el cotejo de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores, Sportivo 2 de Mayo hizo respetar su localía y derrotó 1 a 0 al cuadro dirigido por el argentino Pablo Guede. Mientras que en el campeonato local viene de igualar sin goles ante Cerro Porteño, por lo que llega entonado y con ansías de triunfo para afrontar el encuentro ante los 'blanquiazules'.

Por su parte, el cuadro íntimo consiguió una agónica victoria por 2 a 1 ante Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En tanto, el partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo está programado para este miércoles 11 de febrero desde las 7 y 30 de la noche.

