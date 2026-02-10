Carlos Zambrano ROMPE SU SILENCIO con POTENTE mensaje tras denuncia de abuso sexual en su contra

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado varias semanas desde que Alianza Lima se vio envuelto en un escándalo mediático y judicial luego que tres de sus jugadores fueran acusados de presunto abuso sexual. Uno de los involucrados en esta lamentable situación fue Carlos Zambrano quien había sido responsable de llevar hasta Uruguay a las jóvenes protagonistas de dicho caso.

Carlos Zambrano habla por primera vez tras grave denuncia

El también defensor de la Selección Peruana volvió a estar en el centro de la polémica en las últimas horas luego de contraatacar a esta denuncia acusando a la víctima de extorsión ya que le habrían llegado mensajes exigiéndole un monto económico para que la situación no salga a la luz.

Precisamente, luego de ello Carlos Zambrano decidió hablar por primera vez sobre la acusación de abuso sexual en su contra impuesta por Sol, joven argentina de 22 años. El defensor indicó que sus abogados le hicieron el pedido de no dar mayores detalles sobre el caso en curso, pero si señaló que confiaba en las autoridades tanto del Perú como de Uruguay.

"Ante todo, gracias por el interés en esclarecer el caso, pero bueno, mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", expresó en diálogo con Panamericana.

Es importante aclarar que, hasta el momento, el 'León' continúa separado del primer equipo de Alianza Lima luego que se conociera de esta indisciplina ocurrida en el hotel de concentración cuando estuvieron en Uruguay disputando la Serie Río de La Plata.

Recibió mensajes en redes sociales

Gonzalo Hidalgo, abogado de Carlos Zambrano, dio detalles de la denuncia impuesta a la joven argentina por extorsión. El letrado indicó que toda este caso tiene un trasfondo económico ya que su cliente recibió mensajes exigiéndole una suma de dinero a través de una cuenta de Instagram que también seguía a Miguel Trauco y Sergio Peña.

"Es una cuenta de Instagram que se puede visualizar que fue creada recientemente. Como consecuencia, solo seguía a mi patrocinado y creo que a los dos deportistas que también están inmersos en esta situación", expresó días atrás a Latina.

En ese sentido, Carlos Zambrano rompió su silencio y habló por primera vez sobre la acusación de abuso sexual en su contra. El defensor no quiso dar detalles, pero aseguró que confía en las autoridades peruanas y uruguayas.