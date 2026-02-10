10/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Victoria podría volver a brillar en defensa. Un futbolista de la selección peruana dejó entrever que podría sumarse al histórico club de la Liga 1, y en cuestión de segundos los hinchas empezaron a ilusionarse con la llegada de un refuerzo de primer nivel.

Alexander Callens y su guiño a Alianza Lima

Alexander Callens, uno de los más respetados en la selección peruana, sorprendió a los hinchas aliancistas con un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Reconocido por su experiencia, buen pie y fricción en la defensa, Alexander Callens sufrió una miocarditis que lo obligó a detener su carrera momentáneamente, pero ahora se encuentra en plena recuperación.

Recientemente, un usuario de redes sociales le comentó a Alexander Callens sobre una foto: "Ya ven a Alianza". Para sorpresa de todos, el jugador respondió con un "Cuando me recuperé", dejando entrever que no descartaría un futuro fichaje por el club de La Victoria.

Futbolista de la selección peruana no descarta reforzar la defensa de histórico club de la Liga 1

El comentario de Alexander Callens se llenó de 'likes' en cuestión de segundos y generó un revuelo inmediato entre los hinchas de Alianza Lima.

De Sport Boys a Europa

Alexander Callens empezó en las divisiones juveniles de Sport Boys y debutó en la primera división en 2010. Desde ese momento, su carrera no paró: tuvo la oportunidad de jugar afuera en equipos como la Real Sociedad, New York City FC, Girona y, más recientemente, en el AEK Atenas.

El peruano llegó al AEK Atenas de la Superliga griega en calidad de cedido y en junio de 2024 firmó un contrato por dos años. Eso significa que su vínculo termina en 2026, y a partir de ahí será él quien decida su futuro, incluyendo si vuelve o no a la Liga 1.

Cabe mencionar que el valor de mercado de Alexander Callens se estima en alrededor de 300 mil euros entre finales de 2025 y principios de 2026.

Con ese simple guiño, Alexander Callens ilusionó a los hinchas de Alianza Lima. Aunque su regreso a la cancha todavía depende de su recuperación total, la posibilidad de ver al defensor de la selección peruana reforzando la defensa blanquiazul hace soñar a más de uno en La Victoria.