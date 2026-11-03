Carlos Zambrano cuestiona las decisiones arbitrales en los recientes partidos de Universitario

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor de Sport Boys, Carlos Zambrano, cuestionó los fallos arbitrales vinculados a los últimos compromisos de Universitario de Deportes en la antesala del encuentro entre ambas escuadras. A un día de disputarse el cotejo en el Estadio Monumental de Ate, el zaguero sostuvo que las decisiones reglamentarias en jugadas divididas han respaldado constantemente al conjunto crema.

El futbolista ejemplificó su postura analizando acciones específicas de los recientes duelos del campeonato local que no recibieron sanción disciplinaria por parte de los árbitros principales ni del sistema de videoarbitraje.

Crítica a los cobros arbitrales y análisis de jugadas polémicas

El zaguero del conjunto rosado se refirió de manera directa a los hechos ocurridos en el último compromiso disputado por la escuadra merengue ante Atlético Grau, señalando una infracción sobre el campo de juego. El experimentado defensor analizó la acción protagonizada por el delantero Gianluca Lapadula sobre su marcador sin advertirse amonestación ni revisión en las pantallas.

"Yo sé que 'Lapa' fue sin mala intención porque lo conozco, pero lamentablemente eso es una tarjeta roja totalmente. Es roja para mí y para cualquiera. Al final, casual o no, las cámaras o las fotos hablan por sí solas. Y ha habido jugadas no tan fuertes como esas que se han sancionado con tarjeta roja. Lamentablemente, una vez más creo que parece como que sí estuvieran favoreciendo a la 'U'", dijo el defensa.

Asimismo, el jugador recordó un episodio similar registrado en la previa del clásico nacional, en el cual estuvo involucrado el atacante Álex Valera. Según lo manifestado por el deportista en entrevista para Trivu TV, dicha acción tampoco fue objeto de sanción con tarjeta roja por parte de la terna arbitral asignada.

Las declaraciones del futbolista apuntaron a una falta de uniformidad en los criterios aplicados por los árbitros en las últimas jornadas de la competición.

Panorama deportivo y expectativas ante el duelo en Ate

Las apreciaciones manifestadas por la figura defensiva de Sport Boys se dan en el marco de la preparación final para el enfrentamiento correspondiente a la jornada 14 pendiente del Torneo Clausura. El plantel rosado requiere sumar los tres puntos en condición de visitante para mantener sus opciones dentro de la tabla de posiciones del campeonato.

El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Ate, escenario donde Universitario buscará consolidar su racha de resultados positivos frente a su afición. La delegación chalaca alista su esquema táctico bajo las órdenes de su comando técnico.

Las autoridades de la Liga 1 confirmaron la programación oficial del compromiso y la terna arbitral designada para dirigir las acciones en el recinto de Ate.

En ese sentido, Carlos Zambrano reavivó la polémica por el desempeño del arbitraje en la previa del crucial choque del Torneo Clausura.