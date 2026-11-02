Comisión Disciplinaria de la Liga1 abrió expediente a Pablo Guede por incidente con Hernán Barcos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Disciplinaria de la Liga1 abrió un expediente disciplinario contra el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, por los hechos ocurridos tras el partido del pasado jueves ante Sporting Cristal. Cuadro victoriano y el DT tendrá un plazo para presentar sus descargos.

Expediente abierto contra Guede

El periodista de L1 MAX, canal oficial del torneo peruano, Kevin Pacheco, publicó en su cuenta de X el documento en el que se confirma la apertura del expediente hacia el estratega argentino. Señala que tanto Guede, como el club para el que trabaja han sido notificados de esta medida adoptada.

"Correr traslado al sr. Pablo Adrián Guede a efectos de que, en un plazo de tres días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente resolución, hasta el 5 de noviembre del 2026, presente sus descargos y acompañe las pruebas que estime necesarias para su defensa", indica la resolución.

Se confirma el adelanto de ayer en #ALL1MITE de @L1MAX_: Comisión Disciplinaria abrió expendiente a Pablo Guede. Es oficial. Alianza Lima y DT argentino acaban de ser notificados. Tienen 3 días para presentar sus descargos. https://t.co/xxJKWk8k04 — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) November 3, 2026

Precisa el documento que los descargos del entrenador deberán ser presentados en mesa de partes virtual de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) siguiendo un enlace. Precisa que si estos no se presentan en la fecha indicada se entenderá que renunció a su derecho de defenderse.

"Si el expedientado no presenta sus alegatos en el plazo señalado, la Comisión Disciplinaria podrá considerar que ha renunciado a este derecho y está autorizado a decidir el caso con las pruebas que obren en el expediente", concluye.

Cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos

El pasado jueves 29 de octubre Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentaron en el estadio Alberto Gallardo, con triunfo para los celestes por 3 a 2. A poco de acabar la primera mitad, el 'pirata' cumplió con la 'ley del ex' y marcó el empate transitorio, con una celebración escueta dedicada a su familia.

Para el complemento, en un momento que el partido se interrumpió, el '29' de los 'bajopontinos' saludó a Emiliano Papa, parte del comando técnico blanquiazul, y cuando intentó hacerlo con el DT, este lo rechazó, iniciando un cruce verbal que se extendió una vez acabado el compromiso con empujones de su parte hacia el jugador cerca de los vestuarios.

Se confirmó que la Comisión Disciplinaria de la Liga1 abrió un expediente al entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, por el incidente que tuvo con Hernán Barcos al término del partido del último jueves entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Tendrá tres días para presentar sus descargos.