El emotivo adiós de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel : "Que en paz descanse"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La confirmación del fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife de 30 años, provocó múltiples manifestaciones de condolencia dentro del fútbol internacional.

Entre los pronunciamientos más destacados figuró el del futbolista argentino Lionel Messi, quien expresó sus condolencias a la familia y allegados del atacante tras el trágico desenlace ocurrido luego de un choque en un encuentro deportivo.

Pronunciamiento de Lionel Messi y muestras de dolor en el fútbol internacional

El capitán de la selección argentina utilizó sus plataformas digitales oficiales para pronunciarse sobre el deceso del delantero del club canario. La publicación del deportista estuvo acompañada por una imagen conmemorativa del jugador español durante un festejo de gol con la camiseta de la institución insular.

"No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el astro argentino en una historia de su cuenta personal de Instagram.

Lionel Messi se pronunció.

Las expresiones de pésame se extendieron entre diversos representantes del balompié internacional y compañeros de profesión. El futbolista Nico Paz, con trayectoria previa en las divisiones inferiores del Tenerife, también transmitió sus condolencias hacia el círculo cercano del atacante.

Las distintas publicaciones en redes sociales reflejaron el impacto institucional que generó la pérdida del deportista en las distintas categorías del fútbol profesional.

Antecedentes del choque deportivo y repercusión en la competición española

El hecho se desencadenó durante el desarrollo del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, cuando Jesús de Miguel sufrió un fuerte impacto en el tórax tras una acción dividida en el área rival. El choque provocó que el delantero quedara inconsciente sobre el campo de juego, lo que derivó en la intervención de los servicios médicos y en la expulsión del guardameta Jesús Owono por parte del cuerpo arbitral.

Tras la atención primaria en el recinto deportivo, el futbolista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a las maniobras de soporte médico, la condición clínica del jugador se complicó durante la madrugada hasta confirmarse su deceso por parte de las autoridades del club.

Jesús de Miguel se integró al CD Tenerife durante la temporada previa y formó parte del plantel que logró el ascenso a la segunda división del fútbol español. Diversas instituciones de la Liga y organismos del deporte emitieron comunicados oficiales de apoyo a la familia del deportista y a la afición del equipo canario.

En ese sentido, Lionel Messi se sumó a las condolencias del mundo del deporte tras el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife.