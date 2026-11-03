Copa de la Liga: definen el Mansiche como escenario para la final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga ya tiene escenario y fecha. La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) definió al estadio Mansiche de Trujillo como la sede para el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana el próximo domingo 15 de noviembre.

En la ciudad de la 'eterna primavera'

A través de sus redes sociales, el organismo dio a conocer esta locación para el duelo que coronará al primer campeón del certamen. El principal recinto deportivo trujillano fue el elegido como parte del criterio de que dispute en un campo neutral, sin favorecer a ningún equipo.

No será la primera vez que Sporting Cristal defina un torneo en este estadio. En 2014 en el marco de la Copa Movistar (ex Descentralizado), disputó el partido de desempate ante Juan Aurich, imponiéndose en el tiempo extra por 3 a 2 y consiguiendo su título nacional número 17.

¡𝗘𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗮𝗻𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗖𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗗𝗲𝗟𝗮𝗟𝗶𝗴𝗮! 🏟️🏆 🏆 Alianza Atlético 🆚 Sporting Cristal 📅 Domingo 15 de noviembre 🏟️ Estadio Mansiche - Trujillo #LaCopaEstáCaliente https://t.co/GrpZ2lQGG9 — Copa Caliente de la Liga🏆 (@CopadelaLigape) November 3, 2026

Por su parte, Alianza Atlético ha disputado algunos partidos este año en el Mansiche, como parte de una estrategia para recaudar más por entradas, algo que también ha hecho Atlético Grau. Cabe precisar que estos partidos solo los ha disputado contra Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Este año, celestes y sullanenses se han enfrentado en dos oportunidades por la Liga1. Los 'bajopontinos' se impusieron en el Torneo Clausura por 3 a 1, mientras que en el Clausura el cuadro piurano se quedó con los tres puntos de local con el mismo marcador.

El camino hacia la final

Los 'cerveceros' quedaron primeros del grupo J con siete puntos dejando atrás a Comerciantes FC, Unión Comercio y CNI de Iquitos. En la fase de eliminación directa, venció a Bentín Tacna por la vía del penal en octavos de final, 4-1 a Sport Huancayo en cuartos y en semifinales apabulló 6-0 en el global a ADT de Tarma.

Por su lado, el conjunto churre acabó como líder de la llave A por encima de Carlos Manucci, la Universidad César Vallejo y Alianza Lima. En octavos se impuso a Pirata FC por 3-2, a UTC en penales y en semis pasó por encima a Sport Boys con un categórico 8-2.

La LFPP definió la sede para la final de la Copa de la Liga Caliente, eligiendo al estadio Mansiche de Trujillo como el escenario para el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana que coronará al primer campeón de este torneo.