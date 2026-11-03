Una nueva cara en la lista de Menezes: Francesco Andrealli sería convocado por Perú para enfrentar a Bolivia

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Francesco Andrealli, futbolista del Como 1907 de Italia, sería convocado por la Selección Peruana para el próximo partido amistoso contra Bolivia. El volante italoperuano ya registra participaciones con la categoría Sub-20 de la 'Bicolor'. La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta durante el programa Hablemos de MAX y difundida este martes 3 de noviembre.

Convocatoria de Mano Menezes

El periodista adelantó que el mediocampista Francesco Andrealli será incluído en la lista de convocados por el técnico Mano Menezes para el encuentro ante Bolivia. Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha confirmado oficialmente el llamado ni los detalles de la convocatoria.

Andrealli ya cuenta con minutos en la categoría Sub-20 de Perú

Juega en el Como de Italia

Andrealli se desempeña en el Como de Italia, club de la Serie A. El futbolista tiene 19 años y es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol italiano. Su eventual incorporación a la selección peruana se produce en medio de la búsqueda de nuevos talentos para reforzar el plantel de cara a los próximos compromisos.

El buen momento del Como en Europa

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol italiano. Actualmente, el Como 1907 disputa por primera vez en su historia la fase de liga de la Champions League 2026-27, un logro que marca un hito en la trayectoria de la institución.

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Amistoso ante Bolivia en Matute

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro servirá para evaluar jugadores y definir el equipo que disputará eventualmente las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

La posible convocatoria de Andrealli representa una apuesta por la renovación del plantel y la incorporación de futbolistas formados en el exterior. La confirmación oficial de la convocatoria aún no ha sido anunciada por la Federación Peruana de Fútbol.