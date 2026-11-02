Sporting Cristal vuelve a la punta del Clausura: 'manito' a FC Cajamarca y espera por el 'U' vs Boys

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El triunfo sobre Alianza Lima ha renovado el ánimo en Sporting Cristal y así se vio este lunes en el estadio Alberto Gallardo, con la categórica goleada por 5 a 0 sobre FC Cajamarca. Con este triunfo, el equipo 'cervecero', recupera el primer ligar del Torneo Clausura a la espera del Universitario vs Sport Boys.

Retraso por panal de abejas

La celeste volvía a ser titular en su fortín de San Martín de Porres donde no ha conocido la derrota en esta segunda parte del año. Sin embargo, el encuentro se retrasó por la presencia de un panal de abejas en el enmallado de la tribuna norte, que obligó a que esta no se habilite para este cotejo y se envíe a los hinchas a oriente.

En la primera parte el elenco local no tuvo efectividad frente al arco rival, con una ocasión clara de Hernán Barcos que demoró en concretar. Para el complemento llegó la lluvia de goles, con Martín Távara, reemplazo del inhabilitado Yoshimar Yotún, que definió tras recibir al borde del área un pase del 'pirata' al 52'.

Con este tanto, se abrió el compromiso a favor de los 'bajopontinos' y 10 minutos después Maxloren Castro con una jugada personal por izquierda terminó marcando gracias a un centro que se desvió en un defensa rival. Luis Ibérico firmó la goleada al 67' con una pinchada ante la salida del meta Jonathan Medina.

De contragolpe, el equipo de Roberto Mosquera puso el cuarto a los 71' con un centro de Miguel Araujo que Yordi Vílchez metió en su propio arco y al 87' el recién ingresado Juan Manuel Cuesta liquidó la historia con un remate al medio tras asistencia de Michael Hoyos.

Cristal espera por resultado del 'U' vs Boys

Hasta el próximo miércoles el cuadro 'cervecero' dormirá como puntero por mejor diferencia de goles sobre Sport Huancayo, ambos igualados con 31 puntos. Sin embargo, falta el encuentro pendiente entre cremas y rosados por la jornada 14.

Este duelo se resolverá el 4 de noviembre en el estadio Monumental (08:30 de la noche). De ganar, los pupilos de Fabián Bustos recuperarán el liderato teniendo por delante a CD Moquegua y cerrando el certamen de visita ante el 'rojo matador'.

La lucha por el Torneo Clausura sigue 'de candela' luego de que Sporting Cristal se impusiera por 5 a 0 a Cajamarca FC y pasará a liderar nuevamente la tabla. Los celestes necesitan que Universitario no venza este miércoles a Sport Boys para quedarse con el primer lugar a dos fechas del final.