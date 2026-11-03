Cristiano Ronaldo Jr. es convocado por Portugal Sub-17 y da un nuevo paso en su carrera futbolística

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo Jr. continúa dando pasos importantes en su carrera futbolística y parece estar siguiendo los pasos de su padre. El joven delantero fue convocado por primera vez a la Selección de Portugal Sub-17, una nueva oportunidad para demostrar su talento y acercarse a los objetivos que tiene dentro del fútbol profesional.

La convocatoria fue anunciada por el entrenador Filipe Ramos, quien incluyó al hijo de Cristiano Ronaldo en la lista de jugadores que disputarán los encuentros de clasificación rumbo al Campeonato de Europa 2027. De esta manera, el futbolista de 16 años afrontará un nuevo desafío en su proceso de formación con el equipo nacional portugués.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo Jr. había representado a su país en las categorías Sub-15 y Sub-16. Sin embargo, ahora tendrá la oportunidad de competir en una división más exigente, donde buscará ganarse un lugar y demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para seguir avanzando en su desarrollo deportivo.

En esta nueva etapa, Portugal tendrá que enfrentarse a Andorra, Bulgaria y Serbia, en compromisos programados para los días 11, 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Estos encuentros serán importantes para que el joven delantero pueda sumar sus primeros minutos con la Sub-17 y comenzar a hacerse un nombre en esta categoría.

Además, Cristianinho, como también es conocido, llega con algunos antecedentes positivos en las divisiones inferiores. Durante su participación con las selecciones Sub-15 y Sub-16 consiguió marcar cinco goles, una cifra que intentará superar en este nuevo desafío internacional.

Actualmente, el adolescente juega en las divisiones juveniles del Al Nassr de Arabia Saudita, donde también milita su padre. Anteriormente pasó por las canteras de Juventus y Manchester United, coincidiendo con las etapas en las que Cristiano Ronaldo defendió los colores de ambos clubes.

Así, el joven futbolista parece construir un camino muy parecido al de su progenitor, aunque todavía tiene un largo recorrido por delante. Con apenas 16 años, su convocatoria a la Sub-17 representa otro paso en una carrera que genera expectativas por el apellido que lleva y el talento que busca demostrar en las canchas.