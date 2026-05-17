Carlos Zambrano ROMPE SU SILENCIO tras denuncia de presunto abuso: "Voy a ir hasta el final"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El zaguero Carlos Zambrano rompió su silencio sobre la compleja denuncia de presunto abuso sexual en su contra, manifestando de forma categórica que llegará hasta las últimas instancias judiciales junto a su defensa para aclarar lo sucedido en Uruguay y limpiar definitivamente su imagen pública.

El actual jugador de Sport Boys admitió que la acusación de una ciudadana argentina generó una enorme incomodidad en su entorno más cercano. Sin embargo, el futbolista manifestó que el respaldo de sus seres queridos le permite afrontar la situación con total tranquilidad en la actualidad.

Conciencia tranquila y respaldo familiar

A través de una entrevista de diario Trome, el zaguero nacional no ocultó el enorme malestar que provocó esta denuncia en el ámbito familiar, pero aclaró que mantiene la mente enfocada en su defensa legal y en las investigaciones que se vienen realizando para resolver este polémico caso extrafutbolístico.

"Duele, fastidia porque incomoda a la familia, pero después de eso tengo mi conciencia muy tranquila. Mi familia me mostró su respaldo, sabe cómo soy. Mis amigos también", indicó.

El experimentado zaguero del conjunto chalaco remarcó que las acusaciones falsas suelen vender más en el país, pero prefiere no engancharse en discusiones mediáticas y dejar que los especialistas en leyes realicen sus respectivas labores ante las autoridades judiciales de la región entera.

"Legalmente, esto va a ir hasta el final. Si tiene que durar diez o veinte años, voy para adelante", declaró.

El jugador fue acusado de presunto abuso (Difusión)

Dolor por Alianza Lima y enfoque en Sport Boys

El exdefensor blanquiazul también se refirió a su complicada salida de la institución íntima, reconociendo que abandonar el club de sus amores le causó mucha frustración debido a las formas en que se dio su alejamiento por los diversos problemas legales vigentes.

A pesar del trago amargo, el futbolista mantiene una excelente relación con sus antiguos compañeros de equipo y el comando técnico victoriano, a quienes les deseó el mayor de los éxitos en el campeonato local mientras él defiende la camiseta rosada esta temporada.

Actualmente, el defensor central prefiere concentrarse en su presente deportivo con la escuadra del Callao, donde entrena intensamente semana tras semana con la firme consigna de superar los problemas económicos y administrativos que arrastra la institución porteña desde hace varios años atrás.

Frente a la compleja denuncia por presunto abuso sexual, Carlos Zambrano reafirmó su compromiso absoluto por esclarecer los hechos y demostrar que su carrera deportiva en el fútbol nacional no debe verse manchada por graves acusaciones que carecen de un sustento legal real.