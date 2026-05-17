Cancillería de Bolivia rechaza declaraciones de Gustavo Petro sobre crisis en el país tras llamarla "insurrección popular"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis social y política que atraviesa Bolivia sumó un nuevo capítulo diplomático. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional emitió un comunicado rechazando las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la situación como una "insurrección popular" y ofreció mediación internacional.

La Cancillería boliviana respondió con firmeza, subrayando que los problemas internos deben resolverse en el marco constitucional y sin injerencias externas.

Petro afirma que en Bolivia hay "insurrección popular"

A través de sus redes oficiales, Gustavo Petro afirmó que Bolivia vive una "insurrección popular" y planteó la posibilidad de que Colombia pueda mediar en la crisis.

Sus palabras generaron malestar en La Paz, donde el gobierno considera que tales expresiones distorsionan la naturaleza de los acontecimientos y no reflejan la relación de amistad y cooperación que históricamente ha existido entre ambos países.

Afirmaciones de Gustavo Petro

La respuesta oficial de Bolivia

El comunicado difundido este domingo 17 de mayo señala que Bolivia considera "improcedente" la declaración e interpretación del mandatario colombiano sobre la situación que se vive en Bolivia, acusándolo de aumentar la confrontación interna.

"Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos", señala el documento.

Además, el organismo diplomático reafirma que los desafíos actuales deben resolverse bajo la figura del diálogo, que, según señala, ya ha sido convocado, remarcando que la crisis actual tiene su origen en "años de deterioro institucional" que buscan resolver de manera plenamente interna.

"Asimismo, Bolivia recuerda la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe"

La reacción boliviana se suma a un escenario donde las declaraciones de líderes regionales sobre crisis internas suelen generar tensiones diplomáticas. Este tipo de episodios refleja cómo las plataformas digitales amplifican los debates diplomáticos, convirtiendo los comunicados oficiales en materia de discusión pública inmediata y global.

El rechazo de Bolivia a las declaraciones de Gustavo Petro marca un momento de tensión en las relaciones bilaterales. Mientras el gobierno boliviano insiste en que la crisis debe resolverse internamente, la oferta de mediación colombiana abre un debate sobre los límites de la solidaridad regional y el respeto a la soberanía.

En medio de la conflictividad social, la Cancillería busca reafirmar que el camino hacia la paz pasa por el diálogo interno y no por interpretaciones externas.