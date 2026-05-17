Universitario de Deportes toma drástica decisión tras POLÉMICA ACTITUD de José 'Tunche' Rivera

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Universitario de Deportes sancionó drásticamente al delantero José Rivera tras su polémica reacción en el Estadio Monumental, donde arrojó y pateó la camiseta crema luego de perder ante Atlético Grau, provocando el inicio inmediato de un proceso disciplinario dentro de la institución.

Castigo inmediato para el delantero

La directiva merengue actuó con firmeza ante el comportamiento del futbolista y emitió un pronunciamiento oficial para detallar las medidas correctivas. La institución decidió congelar al atacante de las próximas convocatorias oficiales debido al malestar masivo que generó su accionar en las redes sociales. El club dispuso el inicio de un proceso disciplinario al 'Tunche' por su actitud.

"Mientras se desarrollen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club, el jugador no será considerado en las convocatorias del primer equipo", explicó el comunicado.

Esta decisión busca mantener el orden en el equipo antes de afrontar sus compromisos en la Copa Libertadores. Para los hinchas merengues, la camiseta crema representa un símbolo sagrado , por ello la directiva busca sentar un precedente estricto con esta separación.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/dm0vTL3bIv — Universitario (@Universitario) May 17, 2026

La crisis institucional estalla en un momento clave de la temporada, afectando directamente la concentración de los futbolistas cremas. Los aficionados exigen respeto total a la indumentaria y respaldan la postura de las autoridades de sancionar debidamente la cuestionable conducta de José Rivera.

Arrepentimiento y disculpas públicas del atacante

Ante la gravedad de la situación y la ola de críticas, el futbolista decidió romper su silencio para manifestar su profundo arrepentimiento. El atacante se quebró emocionalmente ante los medios al reconocer que su comportamiento no fue el adecuado para un profesional de su nivel.

El jugador admitió que la frustración por el resultado adverso lo cegó por completo al finalizar el compromiso deportivo. El delantero ofreció sus sinceras disculpas a la hinchada merengue, asegurando que ama la institución y que nunca fue su intención menospreciar la sagrada indumentaria.

🚨 EXCLUSIVO: EL 'TUNCHE' RIVERA PIDE DISCULPAS TRAS POLÉMICA EN EL 'U' vs. GRAU.



Luego de la viralización del video donde tira y patea la camiseta de la 'U', el delantero habló con las cámaras de FA. 🎥⚽



Explicó lo sucedido y se quebró al pedir disculpas a la hinchada crema. pic.twitter.com/XeD8ef7HYk — Fútbol en América (@FAamericatv) May 17, 2026

El seleccionado nacional espera que la directiva tome en cuenta su testimonio para resolver su situación contractual lo antes posible. Su continuidad en el equipo permanece en evaluación, mientras el jugador acata la decisión de la dirigencia tras este lamentable suceso en el campeonato.

El futuro del deportista dependerá de su comportamiento durante las semanas que dure la sanción impuesta por el club crema. La directiva evaluará el compromiso real del futbolista con la identidad de Universitario de Deportes para definir su retorno formal a las canchas de fútbol.