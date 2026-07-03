Mundial 2026: Egipto elimina a Australia en penales tras intenso empate y avanza a octavos de final

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido cargado de tensión y dramatismo, Egipto consiguió una clasificación histórica al derrotar a Australia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado en el AT&T Stadium de Dallas, terminó 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga, pero se definió desde los doce pasos con un triunfo 4-2 para los africanos.

Fue la primera vez que Egipto logró superar una fase de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo, con Mohamed Salah como líder y símbolo de un equipo que supo resistir y golpear en el momento justo.

Aguantan el empate

El arranque fue favorable para Egipto. A los 13 minutos, Emam Ashour abrió el marcador con un cabezazo tras un centro preciso de Karim Hafez, desatando la euforia de los miles de hinchas egipcios presentes en el estadio.

¡SE ABRIÓ RÁPIDO EL PARTIDO! Emam Ashour cabeceó con facilidad y marcó el primero de Egipto ante Australia.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HaDyR2bsfS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Sin embargo, la alegría se vio empañada en el segundo tiempo cuando un desafortunado autogol de Mohamed Hany a los 55 minutos puso el empate para Australia. El partido se tornó intenso, con Egipto dominando la posesión (58%) y generando más ocasiones, mientras que Australia apostaba por la solidez defensiva y la inspiración de su portero Patrick Beach, quien evitó un gol claro de Rami Rabia en el tramo final.

SE VIENE UN ST DE LOCOS: Mohamed Hany quiso despejar y marcó en contra el 1-1 de Australia vs. Egipto



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PewPAswJbF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

La tanda de penales

El tiempo extra mantuvo la paridad y todo se definió en la tanda de penales. Egipto mostró temple y precisión. Convirtieron sus cuatro lanzamientos: Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah —quien se lució con un Panenka— y Hossam Abdelmaguid.

Australia, en cambio, falló dos disparos clave: Harry Souttar envió el balón por encima y Lucas Herrington estrelló su remate en el travesaño. El marcador final fue 1-1, pero el triunfo 4-2 en penales selló la clasificación egipcia.

¡EL QUE DESATÓ LA ALEGRÍA! Hossam Abdelmaguid definió bien y le dio la clasificación a 8vos a Egipto ante Australia.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4Gkd7G5Etq — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Egipto llegó invicto a esta instancia tras empatar con Bélgica (1-1), vencer a Nueva Zelanda (3-1) y empatar con Irán (1-1). Australia, por su parte, había superado la fase de grupos con una victoria sobre Turquía (2-0), una derrota ante Estados Unidos (0-2) y un empate con Paraguay (0-0)

El dato curioso lo dejó Mohamed Hany, quien se convirtió en el segundo jugador en la historia en marcar dos autogoles en un mismo Mundial, algo que solo había ocurrido en 1966 con Ivan Vutsov.

Con este triunfo, Egipto avanza a los octavos de final, donde se enfrentará el 7 de julio en Atlanta al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde. La clasificación representa un hito para los faraones, que nunca habían superado una ronda de eliminación directa.

Australia, en cambio, vuelve a quedar fuera en esta instancia, como ya le ocurrió en 2006 y 2022. La noche en Dallas quedará en la memoria como el día en que Egipto escribió una página dorada en su historia mundialista, con Salah como estandarte y una tanda de penales impecable que los llevó a soñar más alto.