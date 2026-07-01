Mundial 2026: Bélgica vence 3-2 a Senegal con remontada agónica y avanza a octavos de final

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estadio Lumen Field de Seattle fue escenario de uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Bélgica, que parecía condenada a la eliminación tras ir perdiendo 2-0 frente a Senegal, logró una remontada agónica que culminó en el tiempo suplementario con un penal convertido por Youri Tielemans.

El resultado final de 3-2 clasificó a los europeos a los octavos de final y dejó a los africanos con la amarga sensación de haber tenido el triunfo en sus manos.

El dominio senegalés

Durante gran parte del encuentro, Senegal fue superior. A los 24 minutos, Habib Diarra abrió el marcador tras aprovechar un rebote en el palo luego de un cabezazo de Ismaila Sarr.

El segundo golpe llegó a los 51 minutos, cuando Ismaila Sarr controló de pecho en el área y definió con un potente derechazo imposible para Thibaut Courtois. Con el 2-0, los Leones de la Teranga parecían tener asegurado el pase, incluso rozaron el tercero con un disparo de Sadio Mané que Courtois logró desviar.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Ismaila Sarr sacó a relucir su velocidad, definió perfecto y le ganó el duelo a Courtois para el 2-0 de Senegal ante Bélgica.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RmtfPsYDFn — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

La reacción belga y el empate para el tiempo extra

El técnico Rudi Garcia realizó cambios clave en el tramo final, incluyendo el ingreso de Romelu Lukaku. A los 86 minutos, el delantero apareció en el área chica para empujar un centro de Thomas Meunier y descontar.

Apenas tres minutos después, Youri Tielemans se elevó en el área y con un cabezazo tras centro de Leandro Trossard empató el partido 2-2, llevando la definición al tiempo suplementario.

¡¡LO HICISTE VOS, YOURI!! TIELEMANS SE ANTICIPÓ A DIAW TRAS EL CENTRO DE TROSSARD Y MARCÓ EL 2-2 AGÓNICO DE BÉLGICA VS. SENEGAL.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FsrVv8nQ1o — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

El desenlace en suplementarios

El tiempo extra fue intenso, con ocasiones para ambos equipos. Senegal estuvo cerca del tercero con un disparo de larga distancia que Courtois controló, mientras Bélgica rozó el gol con un remate de Lukebakio que se estrelló en el travesaño.

Cuando todo apuntaba a los penales, una falta sobre Tielemans fue revisada por el VAR y sancionada como penal en el minuto 119. El propio Tielemans ejecutó la acción con serenidad y cruzó su remate para sellar el 3-2 definitivo en el minuto 124.

¡¡YOURI SALVADOR!! TIELEMANS ENGAÑÓ A DIAW Y SENTENCIÓ EL 3-2 DE BÉLGICA ANTE SENEGAL SOBRE EL FINAL DE LA PRÓRROGA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nw1zKG2nnM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

La remontada de Bélgica contra Senegal evocó recuerdos de su histórica victoria frente a Japón en Rusia 2018, cuando también levantaron un 0-2 para ganar 3-2. Esta vez, el doblete de Tielemans y el gol de Lukaku salvaron a los Diablos Rojos de una eliminación temprana y reavivaron la ilusión de una generación que parecía despedirse.

Para Senegal, la derrota fue cruel: dominaron gran parte del partido, pero se quedaron sin premio en los últimos instantes. Bélgica ahora espera al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia en los octavos de final.