¿Confirma reconciliación? Jesús Barco lanza INESPERADO mensaje tras filtrarse fotos besando a Melissa Klug

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran furor a causado la filtración de unas imágenes en las que se observa a Jesús Barco y Melissa Klug besándose, pese a que se conoció que desde hace semanas atrás pusieron punto final a su relación. Ahora a ello se le suma la reacción ante estas instantáneas del exjugador de Alianza UDH.

¿Cuál fue el mensaje de Jesús Barco?

El futbolista sorprendió a más de uno este sábado 29 de noviembre luego de que mediante sus redes sociales deje un mensaje inesperado que para diversos cibernautas deslindaría una posible reconciliación con la madre de su hija, la 'Blanca de Chucuito.

El deportista nacional recurrió a sus historias de su cuenta oficial de Instagram en el que comaprtió diversos videos de la celebración del cumpleaños de su hija Cayetana fruto de su amor con la también empresaria.

Uno de esos audiovisuales fue el que grabó 'Canchita' Centeno, íntima amiga de Melissa Klug, el cual Barco acompañó con las siguientes palabras: "Cayetana es la niña más feliz del mundo".

En las siguientes historias también se le observa disfrutando de este día importante con su primogénita bailando y posando al lado de Melissa Klug, evidenciando que fue un día festivo y ameno para su pequeña.

Se filtran imágenes de Jesús Barco y Melissa Klug besándose

El mundo de la farándula sufrió un remezón recientemente luego de que en TikTok la cuenta 'Entre Notas 20' filtrara y ponga en evidencia un apasionado beso entre Jesús Barco y Melissa Klug, pese a que llevan varias semanas separados y la única relación que tienen es la de padres.

Sin embargo, ello haría indicar que se dieron una nueva oportunidad, eso sí vale indicar que ambos fueron vistos juntos también en la fiesta de la joven influencer e hija de Klug, Samahara Lobatón que también causó polémica por el bullicio lo que ocasionó la desazón de sus vecinos.

A ello se le sumó que el pasado 27 de noviembre también fueron captados paseando con total normalidad en un reconocido centro comercial de la capital.

Cabe resaltar que las instántaneas corresponden a la grabación de la presentación del futbolista y la empresaria para el programa 'Esta Noche' que conduce la popular 'Chola Chabuca'.

Como vemos, en medio de la filtración de unas imágenes en Tiktok en donde se le observa besando a Melissa Klug, pese a su separación, Jesús Barco usó su Instagram para dejar un comentario inesperado que varios lo ligaron a una posible reconciliación con la empresaria.