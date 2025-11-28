Hincha del Palmeiras muere en accidente en Barranco: TRÁGICO SUCESO previo a final de Copa Libertadores

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La fiesta y algarabía que se vive en Lima por la final de la Copa Libertadores 2025, se vio opacada tras la fatal muerte de un hincha del club Palmeiras en el distrito de Barranco.

Fallece hincha del Palmeiras

La tarde de este viernes 28 de noviembre, un hincha del equipo brasileño perdió la vida mientras se trasladaba en un bus junto a otros simpatizantes que viajaron a Lima para formar parte de la final de la Libertadores en la que Palmeiras enfrentará a Flamengo, mañana sábado.

El lamentable hecho se suscitó en el Circuito de Playas de la Costa Verde a la altura de Barranco, a las 4 y 18 de la tarde, cuando formaba parte de las celebraciones previas del 'Verdao' debido a que tenían programada una actividad festiva en la playa La Herradura, en Chorrillos.

De acuerdo a información de Latina Noticias, el joven se ubicaba en el segundo nivel de la unidad móvil saltando cuando de pronto no se percató que se encontraba un puente en la playa Los Yuyos y generó que su cabeza impactara contra la estructura lo que obligó que el recorrido se detenga de manera abrupta.

Esta situación generó tensión y alarma en los hinchas que lo acompañaban, así como también en los comerciantes, transeúntes que presenciaron esta fatídica escena.

Trascendió que el ciudadano brasileño fue identificado como Caue Brunelli Dezotti de 38 años y ante el shock del momento sus compañeros reaccionaron de inmediato e intentaron brindarle primeros auxilios por la gravedad del golpe y fue trasladado a la Clínica Maison de Santé del Sur en una ambulancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde lamentablemente se confirmó su deceso.

🔴🔵#Urgente | Un hincha brasileño del club Palmeiras perdió la vida luego de sufrir un fatídico accidente en el distrito de Barranco. Suceso ocurrió a un día de la final de la Copa Libertadores 2025.



Muerte no está relacionada a enfrentamientos

De acuerdo con el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy, descartó por completo que este fatal accidente estuviera relacionado con enfrentamientos entre barras deportivas.

"Se trata de un accidente de tránsito especial, no vinculado a actos de violencia", resaltó el general PNP Monroy. Vale recordar que este accidente ocurre a un día de que Palmeiras y Flamengo se enfrenten este sábado en el estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025.

