'Chiquitín' Quintero confirma que no estará en la 'Noche Crema' por insólito motivo ¿No fue invitado por la 'U'?

15/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes viene preparándose de la mejor manera en tierras colombianas para afrontar lo que será un 2025 donde deberá cuidar su título de campeón nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. En esa misma línea, los dirigidos por Fabián Bustos obtuvieron una rotunda victoria ante Junior de Barranquilla en su estadio por un marcador de 3-1.

Ahora, los cremas enfrentarán a Once Caldas en otro encuentro del torneo internacional Serie Colombia que vienen disputando con miras a llegar de la mejor manera a la esperada 'Noche Crema'. Ahí, enfrentarán a la Selección de Panamá la cual podría llegar con la presencia de un viejo conocido de la casa.

Chiquitín Quintero no estará en la 'Noche Crema'

Tras el anuncio oficial, cientos de hinchas de Universitario anhelaban que Alberto Quintero pueda estar presente en la presentación oficial del equipo para rendirle un homenaje por sus años en el club de Ate. Sin embargo, esta posibilidad fue recientemente descartada por el propio atacante por un insólito motivo.

Durante una charla con la prensa deportiva de su país, el popular 'Chiquitín' aseguró que si fue contactado por gente del club merengue y que luego conversó con su actual club, Plaza Amador. Lamentablemente, el diálogo no llegó a buen puerto ya que su equipo no le otorgó permiso al no tratarse de una Fecha FIFA.

"Hubo un llamado a Alberto Quintero y luego tuve una conversación con Plaza Amador porque yo me debo a mi club. Al no ser un partido por Fecha FIFA Plaza no tiene la obligación y no me dieron el permiso. No es por nada más porque me vendría bien enfrentar a un equipo como Universitario que me dio 6 años de satisfacción", indicó.

🚨 ¡Alberto Quintero 🇵🇦 NO ESTARÁ PRESENTE en la #NocheCrema 2025!



"Negrito" explica que si recibió la convocatoria de Los Canaleros, sin embargo al no ser fecha FIFA su club (Plaza Amador) no le dio permiso.

pic.twitter.com/sOEIeUcS2x — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) January 15, 2025

Agradece el cariño de los hinchas

A su vez, el jugador de 37 años también indicó que a pesar de que han pasado años desde que dejó tienda crema, continúa recibiendo mensajes de cariño casi a diario. Incluso, estos le expresaban su deseo de que se retirara vistiendo la camiseta del club de Ate.

"Muchísima gente y sobre todo la hinchada que ha estado pendiente, casi a diario recibo mensajes de la hinchada de Universitario. Ellos hubiesen querido que yo me retirara allá, pero no es fácil", añadió.

De esta manera, Alberto 'Chiquitin' Quintero reveló que no podrá estar presente en la 'Noche Crema 2025' ya que su actual club Plaza Amador no le dio permiso al no tratarse de un encuentro en Fecha FIFA.