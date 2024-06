"Chorri" Palacios minimiza ausencia de Renato Tapia en la Copa América: "No es un jugador que tenga que estar sí o sí"

Renato Tapia quedó fuera de la Copa América luego que Jorge Fossati confirmara que el volante no será convocado a la Selección Peruana tras no viajar a Estados Unidos. Por ello, Roberto 'Chorri' Palacios se pronunció al respectó y minimizó la ausencia del volante nacional.

El popular 'Chorrillano' aseguró que el mediocampista del Celta de Vigo no mostró la continuidad esperada en la última temporada del fútbol español por lo que esto podría ser arrastrado al combinado patrio.

"En el último año, Tapia no ha jugado en su equipo por lesiones. Entonces esa es la preocupación porque en cualquier momento se lesiona no solo entrenando sino también jugando. Para mí no es un jugador que tenga que estar sí o sí", declaró a Gol Perú.