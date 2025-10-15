Christian Cueva dejaría Emelec para volver al fútbol peruano ¿Fichará por Alianza Lima?

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Christian Cueva en Emelec no estaría para nada seguro. Esto luego que se conociera que un importante club de la Liga 1 se interesara en contar con sus servicios para lo que será la temporada 2026.

Christian Cueva dejaría Emelec para volver al fútbol peruano

Como se recuerda, en las últimas semanas el nombre del futbolista nacional fue protagonista en la prensa ecuatoriana al señalar que había regresado al Perú ante incumplimientos económicos del equipo eléctrico. Sin embargo, esto fue descartado por el entrenador del equipo de Guayaquil asegurando que solo fue para tratarse de una lesión con su médico personal.

Ahora, el exportero Diego Penny, actual panelista del programa 'Al Ángulo', dio a conocer que un importante equipo de la Liga 1 estaría interesado en contar con Christian Cueva para la próxima temporada.

El comentarista no entró en detalles al ser consultado por sus compañeros, pero indicó que este versión podría concretarse con el pasar de los días. Es importante precisar que el exjugador de Alianza Lima aún cuenta con contrato con Emelec hasta finales del 2027.

"Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026. Ahí nomás queda, síganme para más datitos", indicó.

¿Christian Cueva podría regresar a la Liga1? 🤯@penny_diego soltó una bomba que dejó al panel de #AlÁngulo sin palabras. 🥅⚽ pic.twitter.com/rWWc5aWBFP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 15, 2025

Sería Sport Boys

Con el correr de las horas, el periodista Diego Sotomayor divulgó mayor información sobre lo que sería el futuro de Christian Cueva para el próximo año. Según indicó, el entorno del futbolista lo ofreció a Sport Boys que ya ha mostrado interés por contar con sus servicios meses atrás.

El hombre de prensa aclaró que la pelota ahora se encuentra en la cancha de la directiva rosada quien deberá analizar el tema y tomar una decisión en las próximas semanas. Eso sí, aclaró que el club chalaco no cuenta con un gran presupuesto el cual sería necesario para concretar el fichaje del '10'.

"A Christian Cueva lo ofrecieron a Sport Boys para el 2026 El siguiente paso es que el club analice el tema y, de ver con buenos ojos su llegada, comiencen las negociaciones. Esta claro que SBA no puede realizar grandes gastos pero sí un esfuerzo. Por cierto, se espera a Noriega", precisó.

De esta manera, Christian Cueva dejaría Emelec de Ecuador y pegar la vuelta al fútbol peruano luego del ofrecimiento de un importante equipo de la Liga 1. El habilidoso volante cuenta con contrato vigente con el equipo eléctrico hasta finales del 2027.