Christian Cueva publica inesperada ecografía y aviva rumores de embarazo de Pamela Franco

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sorprendió a todos al compartir en sus historias de Instagram una ecografía que dejó a más de uno con la boca abierta. La publicación desató especulaciones entre sus seguidores y apareció justo en medio de los rumores sobre un supuesto embarazo de Pamela Franco.

Christian Cueva publica ecografía

El último movimiento de Christian Cueva en Instagram no tardó en convertirse en tema de conversación. El futbolista, que viene atravesando un proceso de recuperación física, decidió subir a sus historias el video de una ecografía.

De inmediato, cientos de usuarios comenzaron a especular con la posibilidad de que Pamela Franco, su actual pareja, estuviera esperando un bebé.

Sin embargo, el detalle es que el video no tenía nada que ver con un embarazo. En realidad, se trataba de una ecografía musculoesquelética realizada en la rodilla de Christian Cueva. Sobre el clip, el jugador de Emelec escribió: "Dios te guarde y bendiga".

¿Pamela Franco está embarazada?

¿Por qué la publicación de Christian Cueva despertó aún más los rumores de embarazo de Pamela Franco? Todo empezó porque algunos usuarios aseguraron notar cambios físicos en la cantante; sin embargo, ella ya aclaró que no está en la dulce espera.

En una reciente entrevista, Pamela Franco descartó tajantemente estar esperando un hijo con Christian Cueva. Explicó que su aumento de peso se debía a un problema de salud que le impidió entrenar.

"Me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud y eso no me permitió hacer ejercicio, cosas así. Y bueno, me descuidé un poquito en la dieta y todo. Al final, me subí un poquito", expresó la cantante.

Durante la entrevista, Pamela Franco mostró su incomodidad por los constantes rumores de un supuesto embarazo cada vez que alguien comenta sobre cambios en su apariencia física. "Yo no sé por qué siempre me ponen de que me puedo quedar embarazada, embarazada, embarazada. Cuando saben una situación", dijo.

Finalmente, a cantante recordó que ya fue madre y recalcó que, si en algún momento decide volver a serlo, será bajo sus propias condiciones. "Yo ya he sido mamá y aparte soy grande. Entonces, yo he sido mamá con planificación. Yo creo que si vuelvo a ser mamá, también tendría que ser un embarazo planificado", añadió.

Así, Christian Cueva causó gran sorpresa tras compartir una imagen que dejó a muchos con la boca abierta. La ecografía que publicó desató especulaciones en torno a Pamela Franco, aunque en realidad se trataba de un estudio médico de su rodilla.